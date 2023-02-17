إليكم هذه الأمراض التي قد تصيب الرجال بعد سن الـ40

مع التقدم بالعمر، تصبح نسبة احتمال الإصابة بالأمراض لدى الرجال والنساء مرتفعة أكثر. فيما يلي، نستعرض أبرز الأمراض التي قد تؤثر على صحة الرجل في مرحلة الأربعينيات من عمره:

1- فرط نشاط المثانة

يعاني الرجال عادةً من فرط نشاط المثانة بعد الـ40، إذ تتغير المثانة مع التقدم في العمر، وقد لا تعمل الأعصاب التي تساعدها بشكل جيد، ما يقلل من قدرتها على العمل بكفاءة.

أعراض فرط نشاط المثانة:

الرغبة الملحة في التبول.

السلس البولي.

علاج فرط نشاط المثانة:

هناك العديد من الحلول لعلاج فرط نشاط المثانة وسلس البول، مثل تمارين “كيجل”، كما يمكن أن يستفاد من حقن البوتوكس في المنطقة.

2- حصى الكُلى

في العادة، تكون حصى الكلى صغيرة جدًّا، لدرجة يجعلها أشبه بـ”الرمل”، مع ذلك فهي مؤلمة جدًّا. ومع تقدم الرجال في العمر، يصبحون أكثر عرضة للجفاف، بالإضافة إلى عوامل الخطر الأخرى مثل النظام الغذائي، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة فرصة الإصابة بحصى الكلى في الأربعينيات من العمر وما بعدها.

حصى الكلى أكثر شيوعا عند الرجال، لكن يمكن أن تصاب بها النساء أيضا.

ورغم أن حصى الكلى قد تمر عادة من تلقاء نفسها عبر المجاري البولية، فقد تكون هناك حاجة لعملية جراحية لإزالتها إذا لم يحدث ذلك.

أعراض حصى الكلى:

ألم في الظهر أو البطن أو الجنب.

حرقة أو ألم أثناء التبول.

الحاجة العاجلة والمتكررة للذهاب إلى الحمام.

وجود دم في البول.

نزول بول عكر أو كريه الرائحة.

نزول كمية قليلة من البول.

الشعور بالغثيان.

التقيؤ.

القشعريرة.

الحمى.

الوقاية من حصى الكلى:

أفضل نصيحة لتقليل خطر حصى الكلى هو شرب كميات كافية من السوائل يوميًّا.

3- التهابات المسالك البولية

قد يعاني الرجال من المزيد من التهابات الجهاز البولي التناسلي في الأربعينيات من العمر، نتيجة التغيرات في الجسم، ونتيجة شرب كميات أقل من الماء.

أعراض التهابات المسالك البولية:

ألم في الخاصرة أو البطن أو منطقة الحوض.

ضغط في أسفل الحوض.

الحاجة المتكررة للتبول.

سلس البول.

التبول المؤلم.

وجود دم في البول.

الحاجة للتبول بالليل.

لون بول غير طبيعي (عكر).

بول قوي أو كريه الرائحة.

للوقاية من عدوى المسالك البولية، حافظ على رطوبة جسمك، واشرب سوائل بشكل كافٍ.

4- مشاكل البروستاتا

قد يعاني الرجال من التهابات البروستاتا بعد بلوغ سن الـ40، خاصة إذا كان لديهم نمط حياة خامل. ومع التقدم في العمر تتضخم البروستات، مما يزيد من خطر حدوث مشاكل فيها.

أعراض التهاب البروستاتا:

الألم في الخصيتين، أو في أي مكان بين عظم الحوض وسرة البطن.

التبول المتكرر.

الحرقان عند التبول.

الوقاية من مشاكل البروستاتا:

عمل فحوص دورية.

ممارسة التمارين واتباع نمط حياة صحي.

تضخم البروستات هو جزء طبيعي من عملية التقدم في العمر، ولا توجد بالتالي طريقة لإيقافه أو منعه. النقطة الأهم هي مراجعة الطبيب فور ظهور الأعراض أو أي صعوبات في البول للتعامل مع المشكلة في بداياتها وتحسين نوعية حياة المريض.

5- الفصال العظمي

مع بلوغ الأربعينيات من العمر، يمكن أن يحدث التهاب المفاصل المعروف باسم الفصال العظمي عند بعض الرجال. في هذا المرض، يتآكل الغضروف الذي يعمل بمثابة وسادة بين المفاصل، ولا سيما مع التقدم في العمر، كما تلعب زيادة الوزن دورًا مهمًّا أيضًا.

أعراض الفصال العظمي:

الشعور بالألم.

عدم الراحة أثناء تحريك المفصل.

الوقاية من الفصال العظمي:

أفضل طريقة لتجنب الفصال العظمي هي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، والحفاظ على وزن صحي، وممارسة الرياضة.