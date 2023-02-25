إليكم هذه الأنواع من الأطعمة التي تزيد من ذكاء الجنين

يجب على الأم تناول كميات كافية من العناصر الغذائية لأن ما تأكله الأم أثناء الحمل له تأثير كبير على نمو دماغ الطفل داخل الرحم، واستجاباته المعرفية في مرحلة لاحقة من الحياة.

ويعد أهم عنصرين مغذيين يلعبان دوراً مهماً في نمو الدماغ هما حمض الفوليك والكولين، وكلاهما يمنع عيوب الأنبوب العصبي.

وتشمل العناصر الغذائية الأساسية الأخرى التي يجب إدخالها إلى نظام الحامل الغذائي؛ اليود والحديد والبروتين وفيتامين “د”. فيما يلي، وفقاً لموقع webmd، بعض الأطعمة الأكثر شيوعاً، التي يجب تناولها أثناء الحمل لزيادة ذكاء الطفل:

1. البيض:

يساعد تناول البيض أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية على تعزيز نمو الدماغ، مما يجعل الطفل أكثر ذكاءً. تشير الأبحاث إلى أن البيض يحتوي على عناصر غذائية يستطيع الجسم امتصاصها بسهولة.

يعد البيض أيضاً مصدراً غنياً بالكولين والأحماض الدهنية والفيتامينات والمعادن الأساسية والمركبات النشطة بيولوجياً، التي تعزز نمو دماغ الجنين. يمكن للمرأة الحامل تناول بيضتين مسلوقتين جيداً كل يوم.

2. اللحوم وتعزيز نمو الدماغ

يساعد تناول اللحوم أثناء الحمل أيضاً على تعزيز نمو الدماغ عند الأطفال. تشير الأبحاث إلى أن اللحوم غنية بالحديد والزنك وفيتامين ب 12، وهي عناصر مغذية أساسية لنمو الدماغ.

3. الموز والتوت البري

يعتبر الموز من أفضل الأطعمة التي تزيد من ذكاء الجنين، وينصح بها الأطباء؛ لأنه مليء بالفولات، مما يدعم نمو الجهاز العصبي للجنين، خاصة في الشهور الأولى من الحمل، أيضاً يحتوي الموز على الحمض الفوليك الضروري جداً لنمو الدماغ، كما أنه يساعد على نمو الجهاز العصبي، ويقلل من التشوهات الخلقية ومخاطر الولادة المبكرة.

تعتبر الفراولة والتوت من الأطعمة الخارقة؛ لأنها غنية بمضادات الأكسدة والعديد من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى؛ مثل حمض الفوليك وفيتامين B6، لذلك فهي مفيدة لنمو دماغ الطفل.

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4. منتجات الألبان

يعتبر الحليب ومنتجات الألبان الأخرى، مثل الزبادي والجبن، من الأطعمة الأساسية أثناء الحمل. تشير الأبحاث إلى أن الحليب ومنتجات الألبان غنية بمصادر اليود والبروتين الضرورية لنمو دماغ الجنين. يحتوي الحليب أيضاً على مادة الكولين، التي تساعد على جعل طفلك أكثر ذكاءً. تشير الأبحاث إلى أن نقص اليود أثناء الحمل يمكن أن يتسبب في تلف دماغ الجنين.