إليكم هذه الطرق الـ3 لتسريع عملية الأيض

كشفت أخصائية تغذية أسترالية، عن كيفية تعزيز وتسريع عملية الأيض، وبينما يعود بعضها إلى العمر والجنس وحجم الجسم، هناك بعض الأشياء العملية التي يمكنك القيام بها أيضًا.

وقد أوردت خبيرة التغذية سوزي بوريل في حديث لها مع صحيفة ديلي ميل، ثلاث طرق لتعزيز عملية الأيض على النحو التالي:

1. بناء الأنسجة العضلية الضعيفة

الشيء الأول والأهم الذي عليك القيام به إذا كنت ترغب في تسريع عملية التمثيل الغذائي الخاص بك بطريقة ملحوظة هو بناء المزيد من الأنسجة العضلية الخالية من الدهون.

أوضحت سوزي: “الوضع المثالي هو الحفاظ على معدل التمثيل الغذائي لديك مع تقدمك في السن. لذلك، بينما تنتقل إلى الثلاثينيات والأربعينيات من العمر على وجه الخصوص، تحتاج إلى العمل على بناء المزيد والمزيد من الأنسجة العضلية الخالية من الدهون”

ونصحت سوزي بممارسة التدريبات المرتكزة على الأوزان والمشي لمسافات طويلة وممارسة اليوغا، لتعزيز الأنسجة العضلية الخالية من الدهون، وبالتالي تعزيز عملية التمثيل الغذائي.

2. تجنب إنقاص السعرات الحرارية لفترة طويلة

النقطة الثانية التي حرصت سوزي على تسليط الضوء عليها، هي مدى الضرر الذي قد يلحق بجسمك في حالة نقص السعرات الحرارية لفترة طويلة.

وقالت: ” يمكنك في الواقع تحسين التمثيل الغذائي الخاص بك عن طريق تجنب النقص في السعرات الحرارية لفترات طويلة. إن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لفترات طويلة ليس جيداً لجسمك، لأنه سيعمل على إبطاء التمثيل الغذائي. لذا أوصي بتقليل السعرات الحرارية بكميات صغيرة ومتسقة لرؤية نتائج أفضل”

3. تناول المزيد من البروتين

البروتين هو المفتاح لتعزيز التمثيل الغذائي الخاص بك. وأوضحت سوزي أن البروتين يتطلب سعرات حرارية أكثر لمعالجته، مما يعني زيادة في معدل الأيض عند تناوله بشكل صحيح”.

وتنصح سوزي بتناول وجبة غنية بالبروتين في بداية اليوم، لتشجيع الجسم على البدء في حرق السعرات الحرارية بشكل جيد. كما أوصت سوزي برؤية اختصاصي تغذية لتحديد كميات البروتين التي يجب تناولها، لأن حاجة الجسم للبروتين تختلف من شخص لآخر.