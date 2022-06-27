إليكم هذه الفاكهة لمحاربة الانتفاخ

يعتبر الانتفاخ من أكثر الحالات الشائعة التي تسبب شعورًا مزعجًا، وتحدث نتيجة تناول أنواع معينة من الأطعمة، أو عندما يكون هناك الكثير من الغازات في القناة الهضمية.

ويلجأ العديد من الأشخاص الى أنواع من الأدوية أو المشروبات للتخلص من هذا الشعور.

في هذا الاطار، وجدت دراسة أجرتها جامعة هاروكوبيو في اليونان أن الموز يمكن أن يعمل على تقليل الانتفاخ بنسبة تصل إلى 50%، وفق صحيفة “إكسبريس” البريطانية.

والسبب في ذلك هو أن الموز يزيد من البكتيريا المقاومة للانتفاخ في المعدة، بالإضافة إلى تزويد الجسم بحقنة صحية من البوتاسيوم لتقليل السوائل والغازات المتراكمة.

وتقدم هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS) عدة نصائح لتقليل الانتفاخ بخلاف تناول الموز:

ممارسة الرياضة بانتظام.

امضغ الطعام وفمك مغلق لتجنب ابتلاع الهواء.

اشرب الكثير من الماء.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف إذا أصبت بالإمساك.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلا من الوجبات الكبيرة.

قم بتدليك معدتك من اليمين إلى اليسار لتحرير الريح المحتبسة، إذا لم يختف الانتفاخ بعد ثلاثة أسابيع، يُنصح بزيارة الطبيب.