إليكم هذه النصائح لتخطي صعوبة الأيام الأولى من الصيام خلال شهر رمضان

يشعر معظم الصائمين بصعوبة، خصوصاً خلال الأيام الأولى من شهر رمضان حيث يعانون من أعراض صحية مختلفة كالصداع والإرهاق.

نصائح لتخطي الأيام الأولى من شهر رمضان

يقول أخصائي التغذية يزن غنيم إن معظم الأشخاص معتادون على شرب القهوة، ومن أكثر المشاكل التي تواجه الصائمين قلة الكافيين، مما يؤدي إلى الصداع والتعب والإرهاق، ولذلك يجب تقليل كميات القهوة قبل أسبوع أو أسبوعين من الشهر الفضيل حتى لا تواجه هذه المشكلة.

وينصح غنيم -في تصريحات للجزيرة نت- بتأخير تناول وجبة السحور، حتى يستطيع الصائم إمداد الجسم بأكبر قدر ممكن من الطاقة، عكس ما يفعله البعض وهو تناول وجبة السحور قبل الفجر بساعات طويلة.

نصائح غذائية للمصابين بالأمراض المزمنة

ينصح غنيم من يعانون من الأمراض المزمنة مثل السكري من النوع الثاني، بأخذ النشويات المعقدة مثل طحين القمح أو الشعير أو الشوفان في وجباتهم الغذائية، حتى يتجنبوا هبوط السكر، وذلك بعد استشارة الطبيب إذا سمح لهم بالصيام.

أما مرضى الضغط، فإنه ينصح بتقليل مصادر الصوديوم الموجودة في الملح والطعام، وزيادة الخضار والفواكه، في حين ينصح لمن يعانون من مرض النقرس بتقليل كميات اللحوم الحمراء والبقوليات بشكل عام والمشروبات المصنعة.

ويتابع غنيم بأنه يجب تنظيم ساعات النوم والنوم بشكل باكر، حتى لا ترتفع مستويات هرمون الكورتيزول والإنسولين، مما يؤدي إلى الجوع والتعب والإرهاق.

سلوكيات خاطئة في الأيام الأولى من الصيام

يشير غنيم إلى أن بعض الأشخاص يقومون بسلوكيات خاطئة في الأيام الأولى من الصيام، منها عدم تناول وجبة السحور، والإسراف في تناول الحلويات الرمضانية والعصائر، وقلة شرب الماء، وزيادة شرب كميات الماء خصوصا وقت السحور مما يؤدي إلى خسارة المعادن في الجسم.

كما يقومون بممارسة الرياضة مباشرة بعد وجبة الفطور، والتقليل من تناول البروتين وزيادة كميات النشويات، بالإضافة للسهر لساعات طويلة، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات هرمون التوتر وزيادة التعب والإرهاق والجوع.

خطوات تساعد على الشعور بالشبع

يلفت غنيم إلى أهمية اتباع خطوات معينة في تناول الطعام تشعر الصائم بالشبع والنشاط، وعدم تناول كميات كبيرة من الطعام.

وتبدأ هذه الخطوات بعد أذان المغرب مباشرة بشرب الماء ثم تناول شوربات الخضار البسيطة أو السلطة، ثم انتظار ثلث ساعة لتناول الوجبة الرئيسية التي تحتوي على النشويات والبروتينات، وتناول البروتين أولا، بعدها النشويات مثل الأرز أو الخبز.