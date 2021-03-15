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إليكم هذه النصائح لتطوير مهارات مريض الزهايمر

منذ 10 ساعات
آخر تحديث: 15 - مارس - 2021 4:13 مساءً
الزهايمر يعد أكثر انتشارا عند النساء

الزهايمر

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يعد مرض ألزهايمر يعد أكثر أنواع الخرف شيوعاً، وهو يحدث بسبب موت الخلايا العصبية في المخ، لا سيما مع التقدم في العمر.

وأوضحت أبحاث ألزهايمر الألمانية أن أبرز أعراض الزهايمر تتمثل في النسيان وفقدان القدرة على التوجيه بالإضافة إلى مشاكل اللغة والإدراك، ما يُعيق المريض عن ممارسة حياته بشكل طبيعي إلى حد بعيد.

وأشارت المبادرة إلى أن مرض الزهايمر لا يمكن الشفاء منه، ولكن يمكن تخفيف أعراضه من خلال مفهوم علاجي يقوم على العلاج الدوائي والعلاج غير الدوائي، الذي يهدف إلى الحفاظ على القدرات المعرفية كتمارين اللياقة الذهنية (ألعاب الكلمات والمسائل الحسابية)، والقدرات الجسدية (العلاج الطبيعي وتمارين تقوية العضلات والتوازن)، ومهارات التواصل الاجتماعي (الغناء والعزف والرقص وتحضير الطعام في مجموعات).

ومن المهم أيضاً أن يتحلى الأشخاص المحيطون بمريض ألزهايمر بالصبر والهدوء ومعاملته بعطف وحنان وتوفير بيئة هادئة له تخلو من التوتر النفسي والعصبي، مع اتباع روتين يومي محدد وواضح المعالم.

    المصدر :
  • الإمارت 24
  • وكالة الأنباء الألمانية

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