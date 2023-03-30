إليكم هذه النصائح لمرضى ضغط الدم خلال شهر رمضان

يحتاج المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة إلى رعاية خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وينطبق ذلك على مرضى ارتفاع ضغط الدم، فالتغيرات التي تطراً على النظام الغذائي، ومواعيد تناول الأدوية يمكن أن تؤثر على حالة المريض، إذا لم يتم إجراء التعديلات المناسبة.

في ما يلي مجموعة من النصائح لمرضى ضغط الدم خلال شهر رمضان المبارك، وفق صحيفة “تايمز ناو نيوز”:

الامتناع عن التدخين

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فيجب الإقلاع عن التدخين فوراً، وشهر رمضان هو الوقت الأمثل لفعل ذلك. حيث أن التدخين يرفع الضغط الإنقباضي بمقدار 20 ميلي متر زئبقي على الأقل، وهذا يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

شرب الكثير من الماء

ينصح بشرب كميات كبيرة من الماء والعصائر الطبيعية غير المحلاة، لتجنب الجفاف والعطش وغيرها من المضاعفات.

تناول الخضار والفواكه

اجعل الخضار والفواكه جزءاً رئيسياً من روتين وجباتك اليومية في رمضان، لأنها مصدر أساسي للبوتاسيوم الذي يساعد في ضبط ضغط الدم المرتفع.

تجنب الأطعمة المقلية والدهنية

على الرغم من أن هذه الأطعمة شهية ومغرية على الإفطار، إلا أن من الضروري تجنبها للسيطرة على ضغط الدم ضمن الحدود الطبيعية.

تجنب الإكثار من القهوة

حاول التخفيف قدر الإمكان من القهوة والشاي والمشروبات الغازية الحاوية على نسبة عالية من الكافيين الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم.

تقليل استهلاك الملح

ابتعد عن المصادر الغنية بالصوديوم وفي مقدمتها ملح الطعام والمخللات والأطعمة المحفوظة، لأنها تسبب ارتفاع ضغط الدم، والأفضل استبدالها بالسلطات الطازجة.

مراقبة ضغط الدم

من الضروري قياس قيمة ضغط الدم خلال وقت الصيام لتجنب أي مضاعفات صحية غير مرغوبة.

ممارسة الرياضة

احرص على متابعة ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان للسيطرة على ضغط الدم، حيث تشير الدراسات إلى أن النشاط البدني يساعد كثيراً في ذلك.