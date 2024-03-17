إليكم هذه النصيحة لتجنّب الخمول بعد الإفطار

يعتبر الشعور بالخمول عقب الإفطار في شهر رمضان الكريم شائعاً بين كثير من الأشخاص، ما يؤثر على نشاطاتهم وأعمالهم اليومية.

في هذا الشأن، قال المستشار الإقليمي للتغذية بمنظمة الصحة العالمية الدكتور أيوب الجوالدة، إن الخمول الذي يشعر به الكثير عقب الإفطار يرجع إلى الصيام لأكثر من 15 ساعة متواصلة ثم الإفطار مرة واحدة بتناول كميات كبيرة من الطعام مما يؤدي إلى هذه الحالة من الكسل.

الفرق بينهما 20 دقيقة

وتابع قائلاً إنه يجب إدارة عملية الفطور بالبدء بتناول التمر والماء وطبق شوربة والسلطة ثم أخذ راحة وبعدها يتم تناول الوجبة الرئيسية، مبيناً أنه يفضل أن يكون الفرق بينهما 20 دقيقة، وهي المدة التي يحتاجها الجسم للشعور بالشبع، وفق ما نقله موقع elconsolto.

كما شدد الجوالدة على أنه يجب الأكل بتأنٍّ وبكميات معقولة حتى لا يحدث الخمول والكسل.

وأوضح أن الأكل بسرعة مع الشعور بالجوع وبكميات كبيرة لا يؤدي إلى الشعور بالشبع لا بالعكس تكون نتائجه عكسية ويؤدي إلى الخمول وزيادة الوزن ويتسبب في الإصابة بالأمراض المزمنة بدلا من الحماية منها بالتالي ينصح بتجنب تناول وجبة الإفطار مرة واحدة.