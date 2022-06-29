إليكم هذين المشروبين اللذيذين لخفض الكوليسترول في الدم

يعتبر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم من الحالات الصحية الأكثر شيوعًا، والتي تشكل خطرًا على صحة القلب فهو من مسببات الأزمات القلبية. لذلك، من الضروري الحفاظ على مستوياته تحت السيطرة.

وحسب موقع “ميرور” البريطاني، كشفت دراسة بريطانية أن إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها القيام بخفض مستوى الكوليسترول في الدم، هي تناول مشروبين لذيذين.

ووفقًا للموقع، يمكن أن تساعد مشروبات معينة في خفض نسبة الكوليسترول، وهما مشروب التفاح ومشروب البرتقال.

ويحصل ارتفاع الكوليسترول عندما يكون لدى الشخص الكثير من الدهون في دمه، وفي نهاية المطاف، تنمو هذه الرواسب، مما يجعل من الصعب تدفق ما يكفي من الدم عبر الشرايين، وقد تحدث سكتة دماغية أو قلبية.

ويمكن أن يكون سبب ارتفاع الكوليسترول هو تناول الكثير من الدهون، أو عدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ، أو زيادة الوزن، أو التدخين.

إن القيام بكل ما في وسعك للحفاظ على مستويات الكوليسترول في نطاق صحي أمر حيوي، وإحدى طرق القيام بذلك، وفقًا للدراسات، هي شرب عصير البرتقال أو عصير تفاح فوجي.

في السياق، أظهرت بعض الدراسات أن شرب عصير البرتقال يمكن أن يقلل من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، كما يساعد في الحفاظ على صحة القلب وقوته.

وأظهرت الأبحاث، أنه عند تناولها باعتدال، أن الاستهلاك طويل الأمد لعصير البرتقال يخفض مستويات الكوليسترول الضار.

وفحصت الدراسة 103 رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و66 و26 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و65 عامًا. ووجد الباحثون أن مستهلكي عصير البرتقال لديهم مستويات كوليسترول أقل بشكل ملحوظ مقارنة بغير المستهلكين.

كما خلصت الدراسة إلى أن عصير البرتقال فعال في خفض مستويات الكوليسترول وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وعصير تفاح الفوجي أيضًا له طعم حلو ويقال إنه مشروب صحي لمحاربة عدد من المشاكل الصحية.

وفي دراسة أخرى، تبين أن عصير تفاح فوجي يحتوي على نسبة عالية من مادة البوليفينول، المليئة بمضادات الأكسدة، مقارنة بأنواع التفاح الأخرى.

ووجدت دراسة أجريت على الحيوانات أن مادة البوليفينول الموجودة في عصير تفاح فوجي قد تمنع تلف القلب والكبد عن طريق خفض مستويات الكوليسترول، وتحسين مقاومة الأنسولين.