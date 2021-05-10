إليكم وصفات طبيعية لشدّ الجبين

تظهر تجاعيد الجبين مع التقدّم في السن، أو جرّاء القيام ببعض التعابير كالحزن أو العبوس أو رفع الحواجب باستمرار، وتُعتبر من أكثر الأمور التّي تُظهر المرأة وكأنّها أكبر سنّاً وتُسبب الإزعاج لها. لذلك، إليكم طرق شد الجبين والتخلّص من تلك المشكلة بخلطات طبيعية.

وصفة زيت الزيتون لشد الجبين

يُعتبر زيت الزيتون من افضل العلاجات الطبيعية الفعالة للتخلص من مشكلة التجاعيد وعلامات الشيخوخة في منطقة الجبهة، وطريقتها هي:

قومي بتدفئة القليل من زيت الزيتون ودلّكي بشرتك بحركات دائرية لطيفة خاصة في اماكن ظهور التجاعيد من الاسفل الى الاعلى، استمري في التدليك لمدة 10 دقائق وكرري تلك الطريقة يومياً وسوف تلاحظين الفرق واضح خلال أيام.

وصفة الزبادي لشد الجبين

تعمل هذه الوصفة على شد الجلد وتضييق المسام واستعادة شكل الجبين بدون أي خطوط وتجاعيد، وطريقتها هي:

إخلطي ملعقة من الزبادي مع ملعقتين من ماء الورد والقليل من النشا، وضعي الخليط على وجهك لمدة عشر دقائق قبل الشطف بالماء الفاتر والماء البارد.

وصفة الألوفيرا مع بياض البيض لشد الجبين

تعمل هذه الوصفة على تغذية البشرة ومنحها النّضارة، وتخلص الجبين من الخطوط والتّجاعيد، وطريقتها هي:

اخلطي الألوفيرا مع بياض البيض معاً، واستعملي الخليط على منطقة الجبهة، واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه جيداً بالماء الدافئ.

وصفة الخميرة لشد الجبين

تُستخدم الخميرة من سنوات طويلة في علاج تجاعيد البشرة لسهولة استخدامها وفعاليتها في التخلص من تلك المشكلة، وطريقتها هي:

يُخلط القليل من الخميرة مع عسل النحل مع بعض ويتم تدليك البشرة بالخليط مع التركيز على الجبين واتركيه لمده نصف ساعة ثم اغسليه بالماء الفاتر.