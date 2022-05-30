إليكم 4 أنواع من الفواكه تساعد على تخفيف مستويات الكوليسترول!

هناك العديد من العوامل التي تساعد في عملية الحفاظ على قلب سليم، أبرزها اتباع نظام غذائي صحي، ممارسة الرياضة، عدم التدخين، الحد من استهلاك الكحول، ومحاولة تخفيف التوتر قدر الإمكان.

أما الاشياء التي تزيد من التداعيات السلبية على صحة القلب، فهي الضغط المرتفع، والسكري، وعادات التدخين، ومستويات عالية من الكوليسترول. وفيما يبدو هذا الأمر معقدًا، هناك، لحسن الحظ، خطوات يمكن اتباعها لتجنب هذه الحالات.

على سبيل المثال، العمل على تخفيض الكوليسترول من خلال تغيير النظام الغذائي، وادخال أطعمة صحية.

وفي ما يلي نستعرض أبرز انواع الفاكهة التي تساعد في تخفيف الكوليسترول:

البرتقال

ليست فاكهة البرتقال لذيذة ومناسبة للجهاز المناعي وحسب، انما تعد رائعة لصحة القلب أيضا.

فالبرتقال فاكهة تحتوي العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة القلب.

وعند الحديث عن عصير البرتقال بشكل خاص، جمعت بعض الدراسات بين البالغين الذين يستهلكون عصير البرتقال، ومستويات منخفضة من الكوليسترول الضار LDL.

لذا، إنّ استهلال اليوم بحصة من عصير البرتقال، قد يكون عاملًا ايجابيًا لدعم مستويات صحية من الكوليسترول.



البطيخ

يعتبر البطيخ من أشهر وألذ الفواكه الصيفية، ووفقًا للخبراء الصحيين، يمكن للبطيخ ان يساعد في تخفيف مستويات الكولسترول أيضًا.

ويحتوي البطيخ على مادة الليكوبين، وهي تنتمي الى فئة الكاروتينويد، التي أُثبت انها تتخلص من الشوارد الحرة، وبالتالي تعمل على الحماية من مستويات مرتفعة من الكوليسترول.

وان شرب عصير البطيخ يمكنه ان يكون طريقة منعشة للتزود بعناصر غذائية مهمة، بما فيها الليكوبين.



التفاح

من منّا لا يعرف المثل الانكليزي الشهير “an apple a day keeps the doctor away”. اذ ان التفاح يزود الجسم بعناصر غذائية مهمة واساسية.

والتفاح يحتوي بشكل خاص على كميات عالية من البكتين، وهو نوع من الالياف القابلة للذوبان، والذي يمكنه ان يحمل الكوليسترول الى الكبد للتخلص منه.

التوت

تعتبر انواع التوت المختلفة من أفضل الفواكه التي تساعد على تخفيف الكولسترول، نظرًا لمحتواها العالي من الالياف ومضادات الأكسدة.

فالتوت مخزّن بالمواد المضادة للأكسدة، وهو يمنع الكوليسترول الضار من التأكسد في الجسم، وبالتالي يحمي من آثاره المؤذية.