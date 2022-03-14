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إليكم 4 طرق سهلة للتخلص من انسداد الأنف

14 - مارس - 2022
انسداد الأنف

انسداد الأنف

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لا داعي للقلق بشأن انسداد الأنف، ولكنه قد يكون مزعجاً للغاية ويستغرق بعض الوقت. إليكم 4 طرق سهلة للتخلص من انسداد الأنف.

يحدث انسداد الأنف بسبب مرض بسيط، مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا. ويكشف موقع “إكسبريس” عن خمس طرق سهلة لتسريع وقت الشفاء.

كيفية فتح الأنف

يمكن أن يشمل احتقان الأنف ألما في الجيوب الأنفية وتراكم المخاط وتورم أنسجة الأنف.

وبينما تختفي معظم حالات انسداد الأنف من تلقاء نفسها عندما يمر المرض، يمكنك تسريع العملية ببعض العلاجات المنزلية المفيدة.

– مزيلات الاحتقان

من المحتمل أن تكون أوعيتك الدموية متورمة بالفعل في الوقت الحالي وهذا يتسبب في انسداد مجرى الهواء، ما يجعل التنفس أكثر صعوبة.

ويمكن لمزيلات الاحتقان المتاحة دون وصفة طبية أن تهدئ الأوعية الدموية وتفتح المجاري الهوائية.

وتتوفر مزيلات الاحتقان على شكل بخاخات للأنف وقطرات وأقراص وكبسولات وسوائل وشراب ومساحيق منكهة لتذوب في الماء الساخن.

– البخار

عندما يكون أنفك مسدودا، يمكن أن يكون البخار هو الحل. ويخفف البخار من المخاط في أنفك ويمكن أن يقلل الالتهاب. وأسهل طريقة للاستفادة من البخار هي الاستحمام بالماء الساخن والتنفس كالمعتاد.

وإذا لم يكن لديك وقت للاستحمام، يمكنك الحصول على النتائج نفسها من ملء الحوض بالماء الساخن والتنفس بمنشفة فوق رأسك.

– الحساء

قد يكون للمقولة القديمة “جوّع الحمى، أطعم الزكام” بعض المزايا. ويمكن أن يساعد تناول المرق الساخن، وخاصة حساء الدجاج، على تفكيك المخاط.

ويمكن أن يكون لكثير من الشاي والمشروبات الدافئة نفس التأثير.

– النعناع

المكون النشط الرئيسي للنعناع هو المنثول، وهو مزيل طبيعي للاحتقان.

ولهذا السبب ستجد النعناع والمنثول في قائمة مكونات مجموعة من المنتجات. ويمكنك أيضا استخدام فرك الصدر بالنعناع وقطرات السعال، أو ببساطة اشرب القليل من شاي النعناع.

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