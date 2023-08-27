إليكم 4 علامات تحذيرية لمرض السكري

مرض السكري هو حالة خطيرة وعادة ما تستمر مدى الحياة وتؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم لديك بشكل كبير.

يرتبط مرض السكري من النوع الثاني بعوامل مثل زيادة الوزن وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ.

كما هو الحال مع أي حالة أو مرض، كلما لاحظت أعراضه مبكرا، تمكنت من التعافي بشكل أسرع.

وفي حين لا يوجد علاج لمرض السكري، هناك علاجات متاحة للمساعدة في تخفيف الأعراض.

وهناك بعض العلامات التحذيرية لمرض السكري التي يجب الانتباه إليها، نستعرضها لكم، وفقا لصحيفة “إكسبريس” البريطانية.

وقالت الدكتورة البريطانية ديبورا لي الطبيبة الصيدلانية، إن مرض السكري هو حالة طبية تحدث عندما لا ينتج البنكرياس الكمية المناسبة من الأنسولين، وهذا يعني أن مستويات الجلوكوز في الدم لديك أعلى مما ينبغي.

وأضافت: “هناك أنواع مختلفة من مرض السكري وهما النوع الأول والثاني وسكري الحمل.

ويعد الأكثر شيوعًا هو مرض السكري من النوع الثاني، و90% من المرضى يعانون منه”.

قالت: “هناك 850 ألف شخص آخرين يعانون من مرض السكري ولكنهم لا يعرفون ذلك”.

وتابعت: “في المراحل المبكرة، يكون لمرض السكري أعراض قليلة، لذا من المهم أن يقوم الأشخاص المصابون بإجراء الاختبار”.

الأعراض:

• خدر القدمين.

• بثور غير مؤلمة.

• ظهور حلقات بنية محمرة على الجلد.

• القدم الرياضي.

كما أن الفقاعات السكرية هي بثور غير مؤلمة تظهر على ظهر اليدين والقدمين والساقين.

والورم الحبيبي الحلقي أكثر شيوعاً عند مرضى السكري ويظهر على شكل حلقات بنية محمرة تظهر على الأصابع واليدين والقدمين.

وتعد الالتهابات الجلدية الفطرية أكثر شيوعًا لدى مرضى السكري، بما في ذلك داء الثنيات والقدم الرياضي والقوباء الحلقية.

وتشمل العلامات الأخرى لمرض السكري التي يجب الانتباه إليها ما يلي:

• فقدان الوزن غير المبرر

• التعب

• الالتهابات المتكررة

• جفاف الفم

• العطش الشديد

• الحاجة إلى التبول بشكل متكرر

• حكة في الجلد

• الشواك الأسود، وهي بقع مخملية داكنة على الجلد أو الرقبة أو الإبطين أو الفخذ

• تغيرات في الرؤية.

• الضعف الجنسي لدى الرجال.