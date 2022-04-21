إليكم 5 نصائح لتخفيف الوزن من دون جوع

يجادل البعض أنهم اتبعوا العديد من الطرق من أجل خسارة الوزن الزائد، ولكن الأمر صعب لأنهم يشعرون بالجوع، فما العمل؟ نقدم اليك 5 نصائح لتخفيف وزنك من دون أن تضطر إلى تجويع نفسك.

من منا لا يرغب في إنقاص وزنه ومن منا لا يتبع حميات غذائية صارمة ويرهق نفسه بالتمرن للتخلص من الوزن الزائد، فقد أصبحت السمنة ظاهرة خطيرة تشغل الرأي العام في العديد من البلدان، وتعددت طرائق تخفيف الوزن من أجل الوقاية من مخاطر السمنة على الصحة، إذ تتسبب في كثير من الحالات المرضية كمرض المفاصل وأمراض القلب والمشاكل في الدورة الدموية والجلطات الدماغية.

موقع “100 غيزوندهايتس تيبس” الإلكتروني ذكر 5 نصائح يُمكن اعتمادها لتخفيف الوزن بشكل دائم، من دون أي حمية غذائية صارمة أو تغيير مفرط في النظام والعادات الغذائية اليومية.

1- تناول الطعام ببطء ومضغه جيدا

تناول الطعام بسرعة يزيد من الرغبة في الاستمرار في الأكل، فالإحساس بالشبع وامتلاء المعدة لا يبدأ إلا بعد نحو 20 دقيقة من تناول الوجبة لتُنقل على إثره معلومة “امتلاء المعدة” إلى الدماغ، لذلك يُنصح بتناول الوجبات ببطء واستهلاك القليل من الأغذية.

2- أهمية الأغذية الغنية بالكربوهيدرات الصحية

تنصح معظم الحميات الغذائية بتفادي الوجبات الغنية بالكربوهيدرات لكنها مهمة جدا، فاختيار المواد الغذائية المهمة الغنية بالكربوهيدرات الصحية ضروري للجسم، وعلى سبيل المثال فخبز القمح يبقى مدة طويلة في المعدة ويعطي الإحساس بالشبع. ومن الأمثلة على الكربوهيدرات الصحية الخبز الأسمر والأرز الأسمر والحبوب الكاملة.

3- الإكثار من شرب الماء لمنع الجوع

يمكن التغلب على الجوع بشرب كأس من الماء أو الشاي لملء المعدة، ومن الضروري لاتباع نظام غذائي صحي الإكثار من الوجبات الغذائية الغنية بالسوائل لتميزها بحجمها الكبير وتوفيرها لسعرات حرارية قليلة.

4- الابتعاد عن الكربوهيدرات الضارة

المواد الغذائية التي تحتوي على نسب عالية من المواد النشوية، مثل منتوجات الدقيق الأبيض والبطاطس أو الأرز، ترفع من مستويات السكر في الدم بشكل مفرط ولا تعطي الإحساس بالشبع إلا لفترة قصيرة، بعكس المواد الغذائية التي تحتوي على نسب عالية من الحبوب الكاملة، فهي ترفع من مستويات السكر في الدم ببطء وتمنح الإحساس بالشبع لفترة طويلة.

5- الاختيار السليم للمواد الغذائية والاستمتاع بأكلها

يجب تجنب إهمال الاستمتاع بالأكل حتى مع اتباع نظام غذائي صحي، فاختيار المواد الغذائية الصحية بوعي وطهيها والاستمتاع بتحضير الوجبة والاستمتاع بأكلها بكل الحواس يعطي الشعور بالسعادة، ويعزز قدرة الجسم على تخفيف الوزن أيضا.