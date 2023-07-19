إليكم 6 خضروات "جذرية" صحية لاتباع نظام غذائي متوازن

الخضروات الجذرية (Root vegetables) هي الخضروات التي تنمو أسفل سطح التربة، وبينما تكون ثمار بعضها جذورًا فعلية للنبتة، إلا أن ثمار بعضها الآخر هي درنات وليست جذورًا حقيقية للنبتة.

يحتوي هذا النوع من الخضروات عادة على نسب عالية من النشويات ومجموعة متنوعة من الفيتامينات والألياف الغذائية.

فيما يلي ستة من أصح الخضروات الجذرية التي أشاد بها المتخصصون في الرعاية الصحية واكتشف الأسباب التي تجعلها جزءًا أساسيًا من نظامك الغذائي:

1 الجزر: وليمة للعيون وأكثر

يشتهر الجزر بلونه البرتقالي النابض بالحياة وهو غني بالبيتا كاروتين، الذي يحوله الجسم إلى فيتامين A. يقول بهاراتي كومار، اختصاصي التغذية في مستشفى فورتيس: “يدعم هذا الفيتامين الأساسي الرؤية الصحية، ويعزز وظيفة المناعة وصحة الجلد”، بالإضافة إلى ذلك، يوفر الجزر كمية جيدة من الألياف ومضادات الأكسدة، مما يجعلها إضافة مغذية لنظامك الغذائي.

2 البطاطا الحلوة: قوة غذائية

إن البطاطا الحلوة أو الشكركاندي قوة غذائية، حيث تحتوي على كميات كبيرة من الألياف، إلى جانب فيتامينات A و C، بالإضافة إلى البوتاسيوم. وفقًا لخبير التغذية، تساهم هذه الكربوهيدرات المعقدة في تنظيم مستويات السكر في الدم، وقد يساعد محتواها العالي من مضادات الأكسدة في تقليل الالتهاب وتعزيز صحة الجلد. إلى جانب ذلك، يضيف دمج البطاطا الحلوة في وجباتك نكهة وقيمة غذائية.

3 البنجر: خضار جذرية لصحة القلب

يوضح كومار أن جذر الشمندر منخفض السعرات الحرارية ولكنه غني بالعناصر الغذائية المفيدة. حيث يحتوي على الألياف وحمض الفوليك والمنغنيز والبوتاسيوم. وقد تم ربط النترات الموجودة في البنجر بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية وانخفاض ضغط الدم. علاوة على ذلك، فإن البنجر مليء بمضادات الأكسدة، مما يدعم وظائف الكبد ويحتمل أن يمتلك خصائص مضادة للالتهابات.

4 الفجل: خيار منعش ومليء بالمغذيات

مع قوامه الهش ونكهة الفلفل، يقدم الفجل إضافة منعشة للسلطات والأطباق الأخرى. إن الفجل ليس فقط إضافة منعشة للوجبات ولكنه أيضًا مصدر رائع لمضادات الأكسدة والألياف وفيتامين C. يقول كومار: “تم ربط هذه الخضروات الجذرية النابضة بالحياة بتحسين الهضم بفضل المركبات التي تدعم إنتاج الإنزيمات الهاضمة”. بالإضافة إلى ذلك، لديه خصائص مضادة للالتهابات وقد يدعم صحة الكبد.

5 اللفت: متعدد الاستخدامات وغني بالمغذيات

اللفت من الخضروات متعددة الاستخدامات، يقدم عددًا لا يحصى من الفوائد الصحية. إنه يوفر الألياف والفيتامينات C و K، وكذلك المعادن مثل البوتاسيوم والمنغنيز. كما يحتوي اللفت على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية ومحتوى مائي مرتفع، مما يساعد في الحفاظ على الترطيب. إضافة إلى ذلك، يحتوي على مركبات الجلوكوزينولات المرتبطة بالوقاية من السرطان.

6. الجزر الأبيض: نكهة لذيذة لوجباتك

يشبه الجزر في المظهر ولكن بمذاق أحلى ولونه أبيض، يعتبر الجزر الأبيض قوة غذائية. كما يعتبر مصدرًا قيمًا للألياف وفيتامين C وحمض الفوليك، حيث يوفر العناصر الغذائية الأساسية لدعم نظام غذائي صحي.

يقول كومار: “يوفر الجزر الأبيض أيضًا البوتاسيوم، الذي يدعم صحة القلب، ومضادات الأكسدة التي من المحتمل أن تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة”.

يعد دمج مجموعة متنوعة من الخضروات الجذرية في نظامك الغذائي طريقة ممتازة لزيادة تناول العناصر الغذائية ودعم الصحة العامة. فلماذا تنتظر؟ ابدأ في إضافة هذه الخضروات الجذرية الرائعة إلى وجباتك وجني ثمار نظام غذائي مغذي ومتوازن!