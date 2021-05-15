إليكم 7 خطوات عملية لتنحيف الوجه

يُعتبر الوجه من أول المناطق في الجسم التي تبدأ بفقدان الدهون، ولذلك يكفي تبنّي ‏نظام غذائي متوازن ومنحّف للحصول على نتائج إيجابية في هذا المجال. يمكن ‏تشبيه الأنسجة الدهنيّة التي يتكوّن منها الوجه بتلك التي تكوّن البطن، والذراعين، ‏والساقين. وهذا يعني أن فقدان الدهون من الوجه يشبه فقدانها من أي منطقة أخرى ‏من الجسم‎.‎

خطوات عمليّة

لا يتمتع الوجه بقدرة على تكديس الكثير من الدهون مما يجعل منه المكان الذي ‏تتراكم فيه الدهون بشكل متأخر ويتمّ فقدانها بشكل مبكر. غير أن خسارة هذه ‏الدهون تبقى نسبيّة وتختلف بين حالة وأخرى، فإذا كنتِ تعانين من وزن زائد مثلاً ‏وتخضعين لحمية منحّفة فإن نتائجها ستظهر بشكل طبيعي وسريع على الوجه. أما ‏إذا كنتِ نحيفة وتعانين من مشكلة الذقن المزدوج، فذلك سيتطلّب منكِ وقتاً أكبر ‏للتخلّص من الدهون المتراكمة في هذه المنطقة. ويمكن لبعض الخطوات العمليّة أن ‏تساعد في تنحيف الوجه خاصةً عند المثابرة عليها‎:‎

‎1- ‎تمارين خاصة بالوجه‎:‎

أظهرت الدراسات أن التمارين التي تنشّط عضلات الوجه تحسّن من متانة البشرة ‏وتشدّ الأنسجة العضليّة بالإضافة إلى حرقها الدهون المتراكمة في الوجه. ابحثوا ‏عبر موقع “يوتيوب” على تمارين مفيدة في هذا المجال وطبّقوها بشكل يومي ‏للحصول على أفضل النتائج في مجال تنحيف الوجه والحفاظ على شبابه‎.‎

‎2- ‎الابتسام عادة مفيدة‎:‎

توفّر الابتسامة فرصة لتشغيل عضلات الوجه وحرق دهونه. وهي تشكّل أفضل ‏التمارين المفيدة للخدين كما تضفي لمسة من الإشراق على الوجه‎.‎

‎3- ‎ممارسة تمارين الكارديو‎:‎

تنتج دهون الوجه عادةً عن ارتفاع بنسبة الدهون في الجسم. وتساهم تمارين ‏الكارديو في حرق دهون الجسم وبالتالي تنحيف الوجه‎.‎

‎4- ‎التركيز على تناول الألياف‎:‎

يساهم التركيز على تناول الألياف في كبح الشهية والمساعدة على حرق الدهون، ‏وبالتالي فقدان الوزن مما يساعد على تنحيف الوجه‎.‎

‎5- ‎الحدّ من استهلاك الكربوهيدرات‎:‎

تتسبب أنواع المعجّنات، والبسكويت، والمعكرونة في حال الإفراط في استهلاكها ‏بزيادة الوزن، نتيجة احتوائها على الكربوهيدرات المكرّرة. أما الحدّ من تناولها ‏فيساهم في فقدان الوزن وبالتالي تنحيف الوجه‎.‎

‎6- ‎زيادة شرب الماء‎:‎

أظهرت عدة دراسات أن شرب الماء يعزّز الشعور بالشبع ويساهم في فقدان ‏الوزن، وأن تناول الماء قبل الطعام يخفّف من كمية استهلاكه بشكل لافت‎.‎

‎7- ‎النوم ثم النوم‎:‎

يؤدي النقص في ساعات النوم إلى زيادة نسبة هرمون السترس في الجسم. ويترافق ‏هذا الوضع مع لائحة طويلة من التأثيرات الجانبيّة التي تعتبر زيادة الوزن واحدة ‏منها. وقد أظهرت الدراسات أن ارتفاع نسبة الكورتيزول، الذي يُعرف بهرمون ‏السترس، يزيد من الشهيّة ويؤثّر على عمليّة حرق الدهون في الجسم. وهذا يعني ‏أن الحصول على الكفاية من النوم يساهم في تخفيض الوزن وتنحيف الوجه‎.‎