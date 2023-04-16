إليك.. بديلان صحيّان للحلويات في رمضان

يعتاد كثير من الأشخاص على تناول الحلويات الرمضانية بعد الإفطار مباشرة، مع العلم أن هذه العادة الخاطئة قد تهدد الصحة العامة بالعديد من الأضرار، خاصةً إذا تم استهلاكها بكميات كبيرة.

ولكن، يمكن أن يلجأ بعض الأشخاص إلى بدائل صحية بشكل أكبر لمكونات حلوياتهم المفضلة.

كيف ذلك؟

وتناولت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، بعض البدائل الصحية، التي يمكن أن تستخدمها في حلوياتك:

استخدام العسل أو شراب القيقب بدلًا من السكر

استخدم حليب قليل الدسم بدلًا من حليب كامل الدسم

وإذا كنت من بين الأشخاص الذين يجدون صعوبة في التخلي عن تناول الحلويات بشكل عام، فقد سلًطت وزارة الصحة العامة في قطر الضوء على مجموعة من النصائح التي من شأنها مساعدتك على “إنستغرام”.

حدّد

حدّد أيام معينة لتناول الحلوى مثلًا فقط في عُطلات نهاية الأسبوع

استبدل

استبدل الحلوى ببدائل صحية مثل الفاكهة الطازجة، أو المجمّدة، أو المجففة، أو الحلويات قليلة الدسم، والتي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر

قلّل

قلّل كمية السكر التي تضيفها إلى وصفات الطعام عند تحضير الكعك والحلوى، واستبدل السكر بصلصة غير محلاة

قارن

قارن بين الحلويات في السوبرماركت، واقرأ الملصق الغذائي لتجنب اختيار الحلوى التي تتضمن كميات عالية من السكر