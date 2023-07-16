الأحد 28 ذو الحجة 1444 ﻫ - 16 يوليو 2023 |
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إليك فوائد البقدونس للبشرة

منذ 6 دقائق
يتميز البقدونس بانخفاض سعراته الحرارية

يتميز البقدونس بانخفاض سعراته الحرارية

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يحتوي البقدونس على نسبة عالية من الماء، مما يجعله مرطباً طبيعياً للبشرة. يحتوي البقدونس على مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات التي تساعد في تنقية البشرة والتخلص من الشوائب.

ويحتوي البقدونس على فيتامين سي أيضاً الذي يساعد على تفتيح البشرة ومنحها إشراقة طبيعية، وكذلك يحمي البشرة من أضرار الجذور الحرة، لأنه يعتبر مضاداً قوياً للأكسدة.

يساعد البقدونس على منح البشرة مظهراً صحياً ومشرقاً.

يعزز إنتاج الكولاجين، مما يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة. يساعد على تنقية البشرة وإزالة الشوائب والزيوت الزائدة.

يساعد في تقليل ظهور البقع الداكنة وتفتيح لون البشرة. يعزز مرونة البشرة ويعمل على تقوية حاجزها الواقي.

يمكن استخدام البقدونس المطحون كمكمل غذائي للبشرة بإضافته إلى العصائر أو السلطات.

يساعد فيتامين “ك” الموجود في البقدونس على تحسين مرونة البشرة وتقوية الأوعية الدموية، مما يساعد على تقليل مشاكل البشرة مثل الشيخوخة المبكرة والاحمرار.

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