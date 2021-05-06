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إليك فوائد تناول صدر الدجاج على الصحة

منذ 6 ساعات
صدر الدجاج غني بالبروتين

صدر الدجاج غني بالبروتين

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يساعد تناول صدور الدجاج في بناء كتلة عضلات الجسم وذلك لأنها تحتوي على مستويات مرتفعة من البروتين.

تحدثت خبيرة التغذية الروسية، أولغا كورابليفا، عن الخصائص الغذائية الموجودة في صدر الدجاج وفوائده المتعددة التي يكتسبها الجسم إذا أضفناه إلى نظامنا الغذائي اليومي.

وقالت الخبيرة كورابليفا: “إن صدر الدجاج مكون غذائي مفيد للأعصاب ويساعد على إنقاص الوزن”.

وأوضحت كورابليفا بأن “صدر الدجاج يحتوي على 160-170 سعرة حرارية في كل 100 غرام، ويحتوي على 21 غراما من البروتين”.
وأضافت: “البروتين الموجود في صدر الدجاج سهل الهضم على عكس ذلك الموجود في لحم البقر أو لحم الخنزير، كما أن نسبة الدهون فيه هي 9-10 غرامات فقط ولا يحتوي على الكربوهيدرات إطلاقا”.

وتابعت: “وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي صدر الدجاج على نسبة أقل من الكوليسترول الضار (55 ميليغرام) من أجزاء الدجاج الأخرى، مثل الفخذين والأجنحة (80-85 ميليغرام لكل 100 غرام).
وقالت: “إن المبدأ الأساسي لنظام غذائي صحي هو أنه يجب أن يكون متنوعا”.
وأضافت: “يمكنك أكل صدر الدجاج كل يوم، سيكون لها تأثير إيجابي على العضلات والعظام. ولكن من الأفضل تضمين الدواجن في القائمة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع بالتناوب مع الأسماك واللحوم ومصادر البروتين النباتية.

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