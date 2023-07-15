إليك كمية السكر المسموح بتناولها يومياً

يوجد السكر في معظم أطعمتنا مثل الفواكه، والخضار، ومنتجات الألبان، لكن تكمن مخاطر تناول السكر في الكميات الكبيرة التي تضاف منه للأغذية المصنعة.

عند تناول السكر من المصادر الطبيعية فإنه يعود بفوائد عديدة على الجسم، ويمد الخلايا بالطاقة بشكل ثابت حيث يتم هضمه ببطء.

لكن تكمن الخطورة عندما نستهلك الكثير من السكر الذي يتم إضافته لتحسين النكهة أو كمادة حافظة في الأطعمة المصنعة.

يوجد الكثير من السكر المضاف في البسكويت، والكعك، والزبادي المنكهة، والمشروبات الغازية، ونجده كذلك في اللحوم المقددة، والكاتشب وغيرها.

لتجنب مخاطر تناول السكر من المهم الانتباه للكميات التي تدخل الجسم، لذا فإن كمية السكر التي نحصل عليها من جميع المصادر الغذائية سواء الأطعمة أو المشروبات يجب ألّا تزيد عن 5 بالمائة من مجموع السعرات الحرارية المأخوذة خلال اليوم.

أعلنت الدكتورة ناديجدا تشيرنيشوفا، أن الشخص السليم يمكنه تناول ما لايزيد عن 25 غراما من السكر في اليوم دون أي عواقب على الجسم.

وأشارت الطبيبة، إلى أن السكر مصدر سريع للحصول على الطاقة، لذلك يمكن تناول أي شيء من السكر في حالة العمل الفكري المكثف. ولكن من جانب آخر لا تنصح بتناول الكثير من السكر.

وقالت: “إن كمية السكر التي يمكن للشخص السليم تناولها في اليوم هي 5-6 ملاعق شاي (25 غراما). ولكن عموما من الأفضل تناول كمية أقل منها”.

ووفقا لها، تؤدي زيادة كمية السكر في النظام الغذائي إلى مشكلات صحية- زيادة الوزن، زيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، أمراض القلب والأوعية الدموية المزمنة.

وبالإضافة إلى ذلك، يدعم السكر الالتهابات في الجسم بما فيها تلك التي تحدث في البطانة الداخلية للأوعية الدموية، ما يؤدي في النهاية إلى تراكم اللويحات فيها وتصلب الشرايين.