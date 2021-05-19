الخميس 7 شوال 1442 ﻫ - 20 مايو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليك مخاطر الإفراط في شرب المياه المعدنية

منذ 47 دقيقة
فوائد كثيرة لشرب المياه

شرب المياه له فوائد عديدة

A A A
طباعة المقال

يلجأ الكثير من الأشخاص لتناول المياه المعدنية على أساس أنها أكثر فائدة من العادية، دون الإلمام بالأضرار التي تلحق بهم جراء الإفراط في تناول المياه المعدنية التي تسبب بعض الأزمات الصحية بالكلى، من واقع احتوائها على نسب مرتفعة من الأملاح، التي تترسب بالكلى، ما ينتج عن ذلك نشأة الحصوات المؤلمة بها.

حذرت عالمة الأحياء الدقيقة الروسية فالنتينا سكوروخود من مخاطر شرب المياه المعدنية بكميات كبيرة.

وقالت سكوروخود في تصريح لوكالة “سبوتينك”: “التناول اليومي للمياه المعدنية وحدها، يمكن أن يحدث خللا في استقلاب الماء والملح في الجسم، وذلك بسبب احتوائها على الأملاح الذائبة”.

وأضافت بقولها: “في البداية يتجلى هذا في شكل وذمة، ثم تتراكم الحصى الرملية في الكلى”.
وأشارت سكوروخود إلى أنه من المفيد للأطفال والكبار شرب نحو 200 مل من المياه المعدنية الغنية بالمغنيسيوم يوميًا، لأن مياه الشرب العادية لا تحتوي على ما يكفي من هذا المعدن.

وفي وقت سابق، قالت خبيرة التغذية الروسية، يلينا سولوماتينا، إنه يجب الحذر من تناول المياه المعدنية العلاجية، دون وجود دواع صحية لها، مشيرة إلى أن تناولها بشكل منتظم، سوف يؤدي إلى التشبع بالأملاح وزيادة تركيز أملاح معينة في الجسم.

    المزيد من الصحة

    معكرونة
    نصائح للاختيار الأفضل للمعكرونة
    العنابة بالوجه
    كيف تتخلص من البثور البيضاء؟
    المشي
    المشي 4400 خطوة يومياً يحمي من الأمراض الخطيرة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    زياد بارود
    بارود: متخوّف من حدث أمني كبير قد “يطيح” كل شيء
    علم السعودية
    إليكم البيان السعودي الرسمي ردا على تصريح وهبه
    رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل شيخ
    تركي آل شيخ ردا على وهبه: أفتخر أني راعي… و “الله يعين الشعب اللبناني”