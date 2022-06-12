إليك هذه الطرق الطبيعية للإقلاع عن التدخين

يتعرض المدخن لمجموعة مخاطر منها الإصابة بالسرطان أو الأورام، كما أنه يؤثر على الرغبة الجنسية ويسبب العديد من المضاعفات للنساء الحوامل أيضًا، الأمر الذي يزيد من خطر إنجاب أطفال يعانون من مضاعفات عند الولادة.

لذلك، لماذا يعتبر التدخين ادمان؟

النيكوتين، وهو العنصر النشط في التبغ هو السبب الرئيسي وراء اعتياد الناس على التدخين، ففي غضون ثوانٍ من السحب الأول لكوكتيل مواد كيميائية (يتم استنشاقها وامتصاصها بواسطة أنسجة الرئة والحويصلات الهوائية) تصل إلى الدماغ عن طريق الدم وتطلق نواقل عصبية تغير المزاج والسلوك.

وفقًا للنتائج الأخيرة التي توصلت إليها جمعية السرطان الأمريكية حسب موقع “healhline”، من المرجح أن يصبح التدخين عادة خلال سنوات المراهقة عندما تقع تحت ضغط الأقران أو مجرد بدعة أخرى لتبدو جذابة أثناء التدخين.

فهناك مجموعة من الطرق البسيطة التي تعتبر فعالة وآمنة وطريقة مؤكدة للمساعدة في التغلب على الرغبة في التدخين إلى الأبد.

امضغ علكة خالية من السكر

لمقاومة الرغبة الشديدة، امضغ علكة خالية من السكر على حلوى صلبة، يمكنك أيضًا تناول الجزر أو الخيار أو المكسرات لتشتيت الدماغ.

التمرين

أفضل طريقة للإلهاء عن التدخين والتبغ هي ممارسة تمارين رياضية جيدة إذا كنت في المنزل، انغمس في بعض التمارين المنزلية القصيرة مثل القرفصاء أو ثني الركبة أو تمارين الضغط.

تجنب المحفزات

عادة ما يحدث اشتياق شديد للسيجارة من خلال بعض الذكريات أو مكان مثل حفلة، اكتشف محفزاتك وتجنبها تمامًا دون استخدام التبغ.

الاسترخاء

بالنسبة للكثيرين، يعد التدخين وسيلة للاسترخاء، تحتاج هذه العقلية إلى التغيير باستخدام طرق مهدئة مثل الموسيقى أو الكتاب أو التدليك الذي يمكن أن يكون أكثر استرخاءً بشكل طبيعي.

انغمس مع الأصدقاء والعائلة

تساعد دائرة الأصدقاء الجيدة في المساعدة على التخلص من عادة التدخين.