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إليك هذه النصائح عند التبرع بالدم في رمضان

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 29 - مارس - 2024 12:39 مساءً
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دعت وزارة الصحة الكويتية -عبر صفحتها على منصة إكس- الراغبين بالتبرع بالدم خلال شهر رمضان إلى اتباع بعض الإرشادات حفاظا على صحتهم.

وأوضحت استشارية أمراض الدم والمديرة الطبية بإدارة خدمة نقل الدم الدكتورة حنان العوضي أنه بالإمكان التبرع بالدم أثناء شهر رمضان المبارك، لكن بعد اتباع بعض النصائح حتى لا يشعر المتبرع بالإجهاد والتعب، وهي:

– الإكثار من تناول السوائل بعد التبرع.
– تناول الأطعمة الغنية بالحديد.
– تجنب ممارسة الأنشطة الشاقة مثل “رفع الأثقال” حتى اليوم التالي من التبرع.

ويتم التبرع بالدم خلال ساعات الإفطار، ليتم بعده شرب السوائل مثل الماء والعصائر والحماية من حدوث دوخة أو تعب.

    المصدر :
  • الجزيرة

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