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إليك 10 أطعمة غنية بالزنك لتعزز وظائف الجسم

منذ 11 ثانية
مكسرات

مكسرات

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يلعب الزنك كـ”معدن ضروري” دورًا حاسمًا في العديد من وظائف الجسم، بما يشمل دعم المناعة والتمثيل الغذائي وتنظيم الهرمونات ونمو الخلايا.

ومن خلال دمج الأطعمة الغنية بالزنك في النظام الغذائي، يمكن أن يساعد الزنك في ضمان تلبية الاحتياجات الغذائية اليومية. وفقًا لما نشرته صحيفة Times of India، يوجد قائمة من 10 أطعمة غنية بالزنك يجب على كل شخص التفكير في إدخالها للنظام الغذائي:
1. المكسرات
2. بذور اليقطين
3. الحمص
4. منتجات الألبان
5. اللحوم الحمراء
6. الحبوب الكاملة
7. البيض
8. العدس
9. بذور دوار الشمس
10. الدُخن
يعتبر الدخن، المعروف باسم البشنة أو الذرة العويجة، مصدرًا رائعًا للزنك. يحتوي الدخن اللؤلؤي والإصبعي والبارنيارد على مستويات أعلى بكثير من الزنك مقارنة بالأرز والقمح. وتجدر الإشارة إلى أنه من أجل الترويج لفوائد الدُخن المهمة، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO السنة الماضية “العام الدولي للدُخن”.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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