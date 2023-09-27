الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 ﻫ - 27 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إنجاز طبي جديد للسعودية.. زراعة كبد كاملة بالروبوت في العالم

منذ 39 دقيقة
الكبد- تعبيرية

الكبد- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

طورت السعودية قدراتها الطبية لتشمل عمليات جراحية دقيقة ومعقدة، وفي إنجاز طبي غير مسبوق، نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في إجراء أول عملية زراعة كبد كاملة باستخدام الروبوت على مستوى العالم، وذلك لمريض سعودي في العقد السادس من العمر، عانى من الكبد الدهني غير الكحولي (NASH) وسرطان الخلايا الكبدية (HCC).

وأوضح قائد الفريق الطبي المنفذ للعملية والمدير التنفيذي لمركز التميز لزراعة الأعضاء البروفيسور ديتر برورينج، أن هذا الإنجاز النوعي يؤكد التزام “التخصصي” بالابتكار الطبي وتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن النجاح المتحقق لعمليات زراعة الكبد الروبوتية بالكامل يمثّل نقلة محورية في تاريخ زراعة الأعضاء، ويؤكد مكانة “التخصصي” كمركز رائد عالميًا في هذا المجال.

ميزات زراعة كبد بالروبوت

وتفرّد “التخصصي” عالمياً بتنفيذه عملية زراعة كبد كاملة بالروبوت في مرحلتي الاستئصال والزراعة، وذلك بعد أن كان يعتمد نهجاً يجمع بين الجراحتين التقليدية والروبوتية في تنفيذ عملية الزراعة، ويعتمد كلياً منذ العام 2018 على الجراحة الروبوتية في استئصال الكبد جزئياً من المتبرعين الأحياء.

وتتميز زراعة الكبد الروبوتية بالكامل عن غيرها، بإحداث شقوق أصغر في جسم المريض، وتقليل مدة الشفاء، كما تقلل احتمالية حدوث المضاعفات، وذلك على خلاف زراعة الكبد التقليدية أو النهج الهجين الذي يتضمن إحداث شق في جسد المريض يصل طوله لـ 15 سم، مما يؤدي إلى حدوث مضاعفات قد تصيب 50% من الحالات، وتستوجب مدة إقامة أطول في المستشفى.

ويمثل هذا المنجز تحولاً في الخدمات التي يقدمها “التخصصي” للمتخصصين في زراعة الأعضاء، حيث يُعد المستشفى مركزًا تدريبيًا متخصصاً في جراحة زراعة الأعضاء الروبوتية، يتعاون من خلاله مع المؤسسات الطبية الأخرى لتبادل المعرفة وتعزيز الفهم العالمي لإجراءات زراعة الأعضاء طفيفة التوغل.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار مساعي “التخصصي” الدائمة لتسخير كافة الإمكانات، وجلب أحدث التقنيات، لتحسين النتائج، وكفاءة التشغيل، ليكون الخيار الأمثل لكل مريض في مجال تقديم الرعاية الصحية التخصصية، ولإتاحة خدماته لشريحة أوسع من المستفيدين.

ويُعدُّ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين المستشفيات الأبرز عالمياً في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، وصُنِّف مؤخراً في المركز الـ20 في قائمة أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في العالم لعام 2023، والأول على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك بحسب تصنيف براند فاينانس (Brand Finance).

    المزيد من الصحة

    الدواء - تعبيرية
    إصابة 12 شخصا على الأقل بالعمى بسبب دواء ملوث
    الشيخوخة - تعبيرية
    هل اكتشف مفتاح صحة الدماغ في الشيخوخة؟
    أطعمة غنية بالبروتين
    أطعمة تعوض نقص البروتين في الجسم

    الأكثر قراءة

    قاعة أعراس الهيثم في نينوى
    العرس تحول لمقبرة.. فيديو يوثق لحظات ما قبل الكارثة في زفاف نينوى
    طوني نمر
    هل من زلزال قريب؟.. تصريحات هامة للباحث الجيولوجي طوني نمر
    فرق الإطفاء في نينوى شمال العراق
    العروسان من بين القتلى.. كيف وقعت كارثة نينوى التي أودت بحياة 100 شخص؟