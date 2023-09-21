إن كنت تعمل بوظائف مرهقة وتشعر بعدم التقدير.. فقلبك في خطر!

يمكن أن يكون العمال الذكور المجهدون الذين يشعرون بعدم التقدير الكافي أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب القاتلة بمقدار الضعف، وفقًا لورقة بحثية نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية.

قضى فريق طموح من الباحثين الكنديين ما يقرب من عقدين من الزمن في دراسة التوتر وما يعرف باسم “اختلال التوازن بين الجهد والمكافأة”، أو ERI، وتأثير كليهما على انهيار الشريان التاجي.

ووجدت الدراسة أن الرجال الذين يعانون من إحدى هذه المشكلات شهدوا زيادة بنسبة 49% في خطر الإصابة بأمراض القلب، مقارنة بالرجال الذين لم يبلغوا عن تلك الضغوطات.

ووجدت أيضًا أن الرجال الذين شعروا بالتوتر والإجهاد الناتج عن التوتر معًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بمقدار الضعف، مقارنة بأولئك الذين لم يتعرضوا لهذا المزيج.

وتتشابه النتائج مع الآثار الضارة التي يمكن أن تحدثها السمنة على صحة الرجل.

قالت مؤلفة الدراسة الرئيسية، ماتيلد لافين-روبيشود، الحاصلة على دكتوراه في الطب، ومرشحة الدكتوراه، وحدة أبحاث صحة السكان والممارسات الصحية المثلى، في مركز أبحاث لافال التابع لجامعة كيبيك في كيبيك، كندا، في بيان صحفي إن الضغط الوظيفي “يشير إلى بيئات العمل”.

حيث يواجه الموظفون مجموعة من متطلبات العمل العالية وانخفاض السيطرة على عملهم.

في المقابل، يُقال إن سبب ERI “عندما يستثمر الموظفون جهدًا كبيرًا في عملهم، لكنهم ينظرون إلى المكافآت التي يتلقونها في المقابل – مثل الراتب أو التقدير أو الأمن الوظيفي – على أنها غير كافية أو غير متكافئة مع الجهد المبذول”، كما أوضحت لافين روبيشود.

يمكن أن تؤدي أمراض القلب إلى انخفاض تدفق الدم إلى القلب، مما قد يسبب نوبة قلبية، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

في عام 2021، توفي حوالي 695 ألف شخص بسبب أمراض القلب، مما يعني أن حالة وفاة واحدة من كل 5 حالات وفاة كانت بسبب هذه الحالة.

ولإجراء الدراسة، تابع الباحثون 6465 عاملاً من ذوي الياقات البيضاء، رجالًا ونساءً، لمدة 18 عامًا – من 2000 إلى 2018 – لم يصابوا بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ومن بين هؤلاء المرضى، كان هناك 3118 رجلاً و3347 امرأة، بمتوسط عمر 45 عامًا.

من أجل قياس التوتر وERI، استخدموا استبيانات تم التحقق من صحتها.

وقالت لافين روبيشود: “بالنظر إلى مقدار الوقت الكبير الذي يقضيه الناس في العمل، فإن فهم العلاقة بين ضغوطات العمل وصحة القلب والأوعية الدموية أمر بالغ الأهمية للصحة العامة ورفاهية القوى العاملة”.

وتابعت لافين روبيشود: “تسلط دراستنا الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة ظروف العمل المجهدة بشكل استباقي، لخلق بيئات عمل أكثر صحة تعود بالنفع على الموظفين وأصحاب العمل”.

ومع ذلك، على الرغم من أن الدراسة نظرت إلى كل من الرجال والنساء، إلا أن الباحثين لم يتمكنوا من العثور على صلة بين صحة القلب وهذه الضغوطات المختلفة لدى المشاركات الإناث.

وأشاروا أيضًا إلى أن هناك قيدًا واحدًا في الدراسة – بما أن البيانات تم أخذها في كندا، فقد لا تعكس “تنوع” السكان العاملين في الولايات المتحدة.

وقالت لافين روبيشود: “تشير نتائجنا إلى أن التدخلات التي تهدف إلى الحد من الضغوطات الناتجة عن بيئة العمل يمكن أن تكون فعالة بشكل خاص بالنسبة للرجال، ويمكن أن يكون لها أيضًا آثار إيجابية على النساء، حيث ترتبط عوامل التوتر هذه بقضايا صحية أخرى سائدة مثل الاكتئاب”.

وتضيف: “إن عدم قدرة الدراسة على إنشاء صلة مباشرة بين ضغوطات العمل النفسية والاجتماعية وأمراض القلب التاجية لدى النساء يشير إلى الحاجة إلى مزيد من التحقيق في التفاعل المعقد بين الضغوطات المختلفة وصحة قلب المرأة”.

وتأتي هذه الدراسة بعد أسابيع فقط من إعلان شركة Novo Nordisk أن دواء السمنة Wegovy، الذي تنتجه، أثبت أن له فائدة واضحة للقلب والأوعية الدموية في دراسة كبيرة.

وزعمت الشركة أن المرضى الذين تناولوا الدواء انخفض لديهم معدل الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية أو الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 20٪ مقارنة بمن تناولوا الدواء الوهمي.