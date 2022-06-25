ابتعدوا عن هذه المشروبات في الطقس الحار!

لا شكّ بأن تناول المشروبات والسوائل أثناء ارتفاع درجات الحرارة أمر ضروري جدًا لإبقاء الجسم رطبًا غير جاف. غير أن من المهم معرفة السوائل التي يجب تناولها وتلك التي يجب الابتعاد عنها.

ليس كل السوائل يمكن أن تحمي من الجفاف. وحدد خبراء التغذية ثلاثة مشروبات لا ينبغي تناولها في الطقس الحار.

الكحول

البيرة والنبيذ والمشروبات الكحولية والكوكتيلات وأي كحول، وفقًا لعيادة كليفلاند، تزيد فقط من الجفاف. يمنع الكحول إنتاج هرمون فاسوبريسين الذي يساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

في الوقت نفسه، يعتبر الكحول مدرًا للبول. سوف تذهب إلى المرحاض أكثر من مرة، مما قد يؤدي إلى الجفاف، حسب موقع “ميديك فوروم”.

مادة الكافيين

يفضل الكثير من الناس شرب القهوة الباردة في الطقس الحار. ومع ذلك، لاحظ خبراء التغذية أن الكافيين يزيد أيضًا من الجفاف.

المشروبات الحلوة

قد تبدو المشروبات الغازية والعصائر السكرية ومشروبات الفاكهة منعشة. في الواقع ليس كذلك. تحتوي هذه المشروبات على كمية كبيرة من السكر الذي ينشط الشعور بالشبع في الجسم. عندما لا يشعر الشخص بالجوع، فإنه غالبًا لا يريد أن يأكل فحسب، بل يشرب أيضًا.