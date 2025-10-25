ابتكار ضوئي يفتح آفاقاً جديدة لعلاج السرطان دون الإضرار بالخلايا السليمة

كشف باحثون أميركيون عن علاج مبتكر للسرطان يستخدم ضوء الأشعة تحت الحمراء وتقنية النانو للقضاء على الخلايا السرطانية بدقة، دون الإضرار بالخلايا السليمة، وفق تقرير لموقع ScienceAlert.

وطوّر فريق جامعة تكساس في أوستن العلاج الجديد، الذي يعتمد على دمج مصابيح LED بالأشعة تحت الحمراء مع رقائق نانوية من أكسيد القصدير (SnOx)، تعمل على تسخين الخلايا السرطانية لتدميرها موضعياً، بينما تبقى الأنسجة السليمة آمنة تماماً.

ويشكل هذا الابتكار نقلة نوعية في مجال العلاج الحراري الضوئي (Photothermal Therapy)، إذ يستبدل الليزر المكلف والخطير بمصابيح LED منخفضة التكلفة وآمنة، ما يتيح استخدام العلاج سريرياً أو منزلياً في المستقبل.

أظهرت التجارب المعملية قدرة النظام على تدمير 92% من خلايا سرطان الجلد و50% من خلايا سرطان القولون خلال نصف ساعة فقط، دون أي تأثير على خلايا الجلد السليمة، ما يعكس دقة العلاج وانتقائيته العالية، خصوصاً في سرطانات الجلد مثل الميلانوما.

وتتميز رقائق أكسيد القصدير بأنها مستقرة وآمنة حيوياً، كما أن تصنيعها بطريقة مائية خالية من المواد السامة يجعلها صديقة للبيئة وقابلة للتوسع الصناعي. ويعمل الباحثون على تطوير أجهزة LED صغيرة تُوضع على الجلد بعد الجراحة لتدمير أي خلايا سرطانية متبقية، كما يدرسون إمكانية الوصول إلى الأورام العميقة ودمج التقنية مع العلاجات المناعية لتعزيز استجابة الجسم.

ويأمل الخبراء أن تصبح هذه التقنية قريباً علاجاً أكثر إنسانية وأقل تكلفة، يقلل من الآثار الجانبية للعلاجات التقليدية، ويفتح الباب أمام علاجات منزلية منخفضة التكلفة في الدول ذات الموارد المحدودة.