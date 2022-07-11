ابرزها البروكلي.. 4 أطعمة تساعد على تنظيف القولون من السموم

القولون جزء من الجهاز الهضمي في الجسم ويسمى أيضاً الأمعاء الغليظة، عندما يدخل الطعام الجسم يتم هضمه في الغالب بالأمعاء الدقيقة، حيث يتم إخراج الفيتامينات والمعادن وبعد ذلك ينتقل الطعام إلى القولون، يخرج القولون الماء، وتساعد البكتيريا الموجودة في القولون على تكسير الطعام لإعداده لمغادرة الجسم، ويعمل القولون الصحي بشكل أساسي باعتباره منظف ومطهر الجسم من السموم، في هذا التقرير نقدم 4 أطعمة تساعد على تنظيف القولون من السموم، بحسب موقع “healthline.”

4 أطعمة لتطهير القولون

يمكن أن يساعد تناول أنواع معينة من الأطعمة في نقل الفضلات عبر القولون إلى خارج الجسم، إذا كنت بحاجة إلى تطهير القولون، فقد ترغب في محاولة دمج الأطعمة الخمسة التالية فى نظامك الغذائي اليومي:

1. البروكلي

هناك العديد من الطرق المختلفة لإضافة البروكلي إلى نظامك الغذائي، يمكنك اضافته مع الدجاج.

2. الخضروات الورقية الداكنة

تناول الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ واللفت والسلق طريقة رائعة لتطهير القولون.

3. الحليب

يمكنك استخدام الحليب لأكثر من مجرد حبوب الإفطار في الصباح، حيث يساعدك تناول جبن الشيدر في الحصول على حصصك اليومية من الخضروات ومنتجات الألبان.

4. دقيق الشوفان

أثناء تحضير دقيق الشوفان، ابدأ بنوع الحبوب الكاملة تستغرق وقتاً أطول للطهي ولكنها توفر المزيد من الألياف.

تحتوى كل هذه الأطعمة على كميات عالية من الألياف والكالسيوم وفيتامين د، والتي تعتبر رائعة في الحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بشكل صحيح ومنع الإمساك، ولكن إذا لم تكن معتاداً على نظام غذائي غني بالألياف أو الكالسيوم، فإن إدخال الكثير من هذه الأنواع من الأطعمة في وقت واحد يمكن أن يؤدي إلى ضائقة في الجهاز الهضمي على شكل إسهال أو انتفاخ أو إمساك.