ابرزها الخوخ.. فواكه سحرية تحافظ على صحة العظام

تعتبر كل مشكلة من مشكلاتنا الصحية التى نعاني منها يمكن حلها عن طريق النظام الغذائي، فهناك العديد من الفواكه والخضراوات لها عامل مهم في الحفاظ على صحة الجسم، على سبيل المثال هناك فواكه عديدة لها تأثير قوي على صحة العظام، فحين نتناول الفواكه، غالبا ما يكون ذلك بهدف إرضاء رغبة شديدة مرتبطة بالجوع أو البحث عن وجبة خفيفة سريعة وصحية ونجهل فوائدها الصحية المذهلة.

كما أن التفاح والبرتقال والموز والفراولة هي أكثر الفواكه شهرة، مبرزا أن هناك بعض الفواكه التي تحافظ على صحة العظام وتبقي الإنسان قويًا رغم تقدمه في السن، بحسب ما قال موقع “إيت ذيس”.

وأضاف الموقع : “تناول البرقوق بانتظام قد يكون مفيدا للنساء بعد سن اليأس”، فبحسب دراسة جديدة، أجرتها جامعة ولاية بنسلفانيا الأميركية، فإن فاكهة البرقوق تحافظ على صحة العظام بشكل ملحوظ.

ووجد البحث، أن تناول ما بين 6 و12 حبة برقوق يوميا “قد يقلل من العوامل المسببة للالتهابات، التي قد تساهم في هشاشة العظام لدى النساء بعد انقطاع الطمث”، بالإضافة أنه أوضح أن البرقوق “له العديد من الفوائد الغذائية مثل المعادن وفيتامين K والمركبات الفينولية والألياف الغذائية”.

وليس هكذا فقط حيث، ذكر الباحثون، أن “الفواكه والخضروات الغنية بالمركبات النشطة بيولوجيا مثل حمض الفينول والفلافونويد والكاروتينات، يمكن أن تساعد في الحماية من هشاشة العظام. ويحتوي الخوخ على وجه الخصوص على مادة البوليفينول، التي تقلل الالتهاب والإجهاد التأكسدي”.