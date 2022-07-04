ابرزها العسل.. اليكم 6 طرق طبيعية لعلاج حروق سقف الفم

تعلمون جميعاً كيف تشعر عندما تتناول رشفة من القهوة الساخنة أو تتناول لقمة من البيتزا الساخنة التي تبخر، وينتهي بك الأمر بحرق سقف فمنا.

هذه المشكلة شائعة جداً وقد واجهنا جميعاً عواقب عدم صبرنا، وقد يجعل الإحساس بالحرقان والوخز في الفم من الصعب عليك تناول أي شيء ويمكن أن يسبب لك الشعور بعدم الراحة أثناء التحدث.

الأنسجة داخل الفم حساسة للغاية ويمكن أن تحترق بسهولة بسبب الأطعمة والمشروبات الساخنة، وتحافظ زيوت الدهون والسوائل الأخرى على الحرارة لفترة طويلة جداً، ويمكن أن يؤدي تناولها قبل أن تبرد إلى حرق الجلد الرقيق لفمك.

ووفقاً لما ذكره موقع «timesofindia»، هناك ست طرق طبيعية لعلاج الحروق في المنزل.

– ماء بارد

أول شيء يجب عليك فعله إذا حرقت فمك عن طريق الخطأ هو شرب الماء البارد، ووفقاً للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، إذا تعرض الشخص لحرق، فيجب عليه فوراً غمر المنطقة في الماء البارد لمدة 10 دقائق.

عندما تحرق فمك، يجب أن تملأ فمك بالماء البارد أو تضع مكعباً من الثلج في فمك لفترة.

– العسل

يمكن أن يكون تناول شيء حلو مثل العسل مفيداً حتى عندما تحرق فمك، والعسل يغلف الحرق ويبقيه رطبا، وتحتوي المادة الغذائية الحلوة واللزجة على خصائص مضادة للميكروبات تقتل الكائنات الدقيقة الضارة وتسرع من عملية الشفاء.

– اللبن أو الحليب

يمكن أن يؤدي تناول اللبن أو شرب الحليب البارد أيضاً إلى تخفيف ألم الفم.

الزبادي أو الحليب يضع طبقة على الجلد المحروق مما يمنع التهيج والحكة، كما أنها تساعد في الحفاظ على الجرح رطباً وتساعد في عملية الشفاء.

– النعناع

و يحتوي النعناع على الميثانول، مما يقلل من الشعور بالحرقان في فمك، ويحتوي النعناع على خصائص مضادة للبكتيريا ويقلل أيضاً من خطر الإصابة بالعدوى.

كما يمكنك وضع معجون أسنان بالنعناع على سطح لسانك أو حتى مضغ علكة بالنعناع للراحة.

– تنفس من فمك

هذه هي أبسط طريقة لتهدئة اللسان المحروق، وأخرج لسانك وتنفس من خلال فمك. سيوفر لك الهواء البارد بعض الراحة.

– فيتامين هـ

ويساعد فيتامين “هـ” على تهدئة اللسان المحترق ويساعد في عملية الشفاء، ويمكنك تناول كبسولة فيتامين “هـ”، وفتحها ووضع الزيت على سطح لسانك، وسيوفر لك ذلك راحة فورية ويساعد في تجديد الأنسجة.

بصرف النظر عن اتباع هذه العلاجات المنزلية البسيطة، يجب تجنب بعض المواد الغذائية التي يمكن أن تهيج الجلد.

– تجنب الأطعمة الساخنة والمالحة والمقرمشة

– تجنب الكحول ومنتجات التبغ

– تجنب المستحضرات التي تحتوي على القرفة

– اشرب الكثير من السوائل

– تجنب الأطعمة الحمضية مثل الطماطم وعصير البرتقال

و غالباً ما يُشفى حرق سقف لسانك تلقائياً بعد أسبوع واحد، ولكن إذا لم تلاحظ أي تحسن بعد 10 أيام، فاستشر طبيبك، وكن حذراً أيضاً أثناء تناول الطعام الساخن في المرة القادمة.