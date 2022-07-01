ابرزها النعناع.. 4 أعشاب لتسريع فقدان الوزن

إذا كنت ممن يحاولون إنقاص الوزن بالطرق الطبيعية وتشعر أنه لا توجد خيارات كثيرة لك، حيث تبين أن بعض الأعشاب التي نستخدمها يومياً في وجباتنا يمكن أن تكون أكثر فائدة لفقدان الوزن مما كنت تعتقد، وهناك العديد من الأعشاب التي يمكن أن تساعد في استعادة التوازن الهرموني، وتحسين الهضم، وتخفيف الغازات وزيادة فقدان الوزن.

ووفقا لما ذكره موقع “timesofindia”، هناك 5 أعشاب قد تتوفر بسهولة في مطابخنا لتسريع عملية فقدان الوزن

النعناع

يمكن للنعناع أن يعزز مذاق العديد من الأطعمة العادية، ولكن هل تعلم أن للنعناع أيضاً خاصية قمع الشهية، مما يجعلك تشعر بجوع أقل عند تناوله، وقلة الرغبة الشديدة في تناول الطعام تعني أنك ستستهلك سعرات حرارية أقل وهذا بدوره سيساعد على فقدان الوزن.

تم العثور على النعناع لتخفيف الهضم والغاز وكذلك الحموضة، والهضم السليم، كما نعلم جميعاً هو الخطوة الأساسية لفقدان الوزن، وأثبت النعناع أيضاً أنه علاج فعال لمتلازمة القولون العصبي.

الزعتر

هذه العشبة مصدر غني للمركبات النشطة بيولوجياً مثل البوليفينول والفلافونويد، وكلا الإنزيمين مهمان لوظيفة الأنسولين ويؤثران على إفرازه وكذلك نشاطه في الجسم.

لقد وجدت الدراسات أن الزعتر المردقوش مفيدان في إدارة مرض السكري، ويمكن أن يؤدي التمثيل الغذائي العالي والتنظيم الأفضل للسكر إلى تسهيل إدارة الوزن، ويمكن للزعتر أيضاً تخفيف الإمساك وتقليل الإمساك، كما أنه يجعل العصارة الصفراوية التي ينتجها الكبد تتدفق وبالتالي تساعد على الهضم.

روزماري

إكليل الجبل “روز ماري” مليء بمضادات الأكسدة التي لها خصائص مضادة للالتهابات، وهذه المواد المضادة للأكسدة تمنع ضرر الجذور الحرة وتخفض مستويات السكر في الدم، وعند الجمع بين جميع الخصائص، تجعل نبات إكليل الجبل عشباً مثالياً للمساعدة في إنقاص الوزن.

يمكن أن يساعد أيضاً في حمايتك من العديد من اضطرابات التمثيل الغذائي، ووجد أن حمض الكارنوسيك الموجود في إكليل الجبل له تأثير مضاد للسمنة.

البقدونس

يمكن أن يساعد البقدونس في فقدان الوزن، وأنه مدر طبيعي للبول، ويمكن أن يساعد في التخلص من احتباس الماء وتخفيف الانتفاخ، ومحتوى الألياف في البقدونس مرتفع أيضاً، مما يجعله عشباً مثالياً لفقدان الوزن.

الأوجينول زيت في البقدونس يخفض مستوى السكر في الدم ولديه القدرة على علاج ارتفاع السكر في الدم وبالتالي، فإن البقدونس مفيد للتحكم في الوزن، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

النعناع

إذا كنت تعانين من مشاكل في الوزن ناتجة عن بعض الاختلالات الهرمونية مثل متلازمة تكيس المبايض، فيمكن أن يساعدك النعناع، ويمكن أن يساعد النعناع عن طريق زيادة مستوى هرمون الاستروجين، وارتبط انخفاض مستويات هرمون الاستروجين بزيادة الوزن بعد انقطاع الطمث.

من خلال استعادة التوازن الهرموني، يمكن أن يساعد النعناع في التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة، خاصة عند النساء.