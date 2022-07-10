ابرزها الوقاية من السرطان.. فوائد الغوافة لا حصر لها

تعتبر فاكهة الغوافة من الأنواع المفيدة لجسم الانسان، في وقت يحاول العديد من الأشخاص تفادي تناولها لأسباب عدبدة لنتعرف على اهم الفوائد الصحية لها بحيث تساعد على الوقاية من السرطان، كما وتساعد على ضبط سكر الدم.

هذه هي أهم فوائد الجوافة المختلفة للصحة:

1. الوقاية من السكري وضبط سكر الدم

المحتوى العالي للجوافة من الألياف الغذائية قد يساهم في ضبط مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري أو المعرضين لخطر الإصابة به.

2. الوقاية من السرطان

إحدى الفوائد الأكثر شهرة للجوافة هو قدرتها على منع نمو الخلايا السرطانية، ويعود سبب ذلك إلى المستويات العالية من مضادات الأكسدة الموجودة فيها.

3. تعزيز صحة الجلد والبشرة

بفضل محتوى الجوافة من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن فإن تناولها بانتظام يلعب دورًا مهمًا في تعزيز صحة البشرة، ووقايتها من المشكلات الشائعة.

لذا ستلاحظ أن الجوافة توصف لعلاج مشكلات البشرة المختلفة، وتدخل في صناعة أقنعة الوجه بسبب غناها بالفيتامينات، مثل: فيتامين أ، وفيتامين ب، وفيتامين ج، ومضادات الأكسدة المقاومة لعلامات الشيخوخة المبكرة والتجاعيد ومشكلات الجلد الأخرى.

4. تقليل ضغط الدم

تحوي الجوافة ضعف كمية البوتاسيوم التي يحويها الموز الذي لطالما نصح به لتنظيم مستويات ضغط الدم، وتحسين عمل عضلة القلب.

كما أن الألياف التي تحويها الجوافة تساعد على تقليل مستويات الكولسترول في الدم ومنع ترسباته، وبالتالي الحفاظ على سيولة الدم وخفض ضغط الدم.

5. فقدان الوزن الزائد

من فوائد الجوافة المميزة قدرتها على تحفيز خسارة الوزن الزائد، فمحتواها العالي من الماء والألياف يساهم في زيادة الإحساس بالشبع وامتلاء المعدة، وبالتالي تقليل كمية السعرات الحرارية المتناولة لاحقًا.

6. تحسين وظائف الجهاز الهضمي

الجوافة هي من أكثر أنواع الفواكه غنى بمصادر الألياف الغذائية، لذا فإنها تساعد على تعزيز حركة الأمعاء، ومساعدة الجسم على الاحتفاظ بالمياه.

بالإضافة إلى تعزيز عملية تنظيف الأمعاء وتحسين عمل الجهاز الهضمي، وبالتالي فهي تسهل عملية الهضم.

كل ما ذكر يجعل من الجوافة فائدة في الوقاية من المشكلات الهضمية المختلفة، وخاصة الإمساك والإسهال.

7. جيدة لصحة الدماغ

بفضل احتواء الجوافة على كل من فيتامين ب3 وفيتامين ب6، فإن تناولها بانتظام يمكن أن يزيد من تدفق الدم إلى أجزاء الجسم المختلفة، وتعزيز عمل الأعصاب والوظائف الإدراكية في الجسم.

وبفضل منسوب السكر في الجوافة فهي تعد مصدرًا للطاقة للدماغ، وبالتالي فان تناولك للجوافة يساهم بشكل كبير في تعزيز صحة الدماغ والأعصاب، وزيادة الإدراك والتركيز.

8. مصدر ممتاز للمعادن والفيتامينات

إن تناول وجبة من الجوافة يمدك بالكثير من فيتامين ج المعروف بقدرته على محاربة الجذور الحرة وتعزيز عملية امتصاص الحديد.

كما أن الجوافة غنية بفيتامين أ وحمض الفوليك، ما ذكر يجعل للجوافة دورًا في تحسين البصر، وخفض مخاطر الإصابة بالعيوب الخلقية لدى الأجنة، وتحتوي الجوافة 20% من الحصة الموصى بها يوميًا من البوتاسيوم، وهو معدن مهم للقلب ولضغط الدم.

9. فوائد أخرى

ومن فوائد الجوافة الأخرى الصحية ما يأتي:

1-تحسين صحة الغدة الدرقية.

2-الوقاية من مرض الإسقربوط.

3-علاج السعال، وأعراض الزكام والإنفلونزا.

4-تحسين صحة العيون.