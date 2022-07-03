ابرزها تعزيز الدورة الدموية.. اليكم فوائد عصير البصل للشعر

مع احتلال المكونات الطبيعية مركز الصدارة في صناعة التجميل، أصبح البصل يذكر كثيراً في وصفات الشعر، فيمكنك أن تفعل عصير البصل في المنزل واستخدميه على شعرك وفروة رأسك لتحقيق أقصى قدر من الفوائد التي يوفرها هذا المكون منخفض التكلفة والفعال.

لتحضير عصير البصل وفقاً لموقع ” timesnownews “، يُقشر البصل ويُضاف إلى الخلاط، أضف بعض الماء إليها وامزجه، بمجرد الانتهاء من ذلك، قم بتصفية الخليط، ومن الجيد استخدام العصير على فروة رأسك، ضعي العصير على فروة رأسك باستخدام يدك أو أداة وضع زيت الشعر واتركيه لمدة 20-30 دقيقة قبل غسل شعرك بمنظف الشعر.

فوائد عصير البصل:

يعزز نمو الشعر

عندما تتغذى بصيلات الشعر بشكل جيد، فإنها ستمنحك شعراً صحياً وتعزز نمو الشعر أيضاً، يساعد الكبريت الموجود في البصل على تغذية فروة الرأس بالعناصر الغذائية، مما يجعل فروة الرأس صحية مع تعزيز نمو الشعر الصحي.

يحارب الالتهابات

البصل له خصائص مضادة للبكتيريا تساعد على منع نمو الفطريات والبكتيريا في فروة الرأس، والتي تمنع في النهاية فرص الإصابة بأي عدوى في فروة الرأس.

يساعد في فروة الرأس الجافة

فروة الرأس الجافة تسبب احمرار وحكة في فروة الرأس، نظراً لخصائصه المضادة للالتهابات، فإنه يقلل من الحكة التي تمنع الاحمرار، قد تؤدي الحكة أيضاً إلى تساقط الشعر، لذلك عندما تقل الحكة، فإنها تقلل أيضاً من تساقط الشعر.

يعزز الدورة الدموية

عندما تكون الدورة الدموية جيدة، فإنها تحافظ على صحة فروة الرأس من خلال تغذية بصيلات الشعر التي تحافظ على صحة الشعر وفروة الرأس.

يساعد في قشرة الرأس

تساعد الخصائص المضادة للفطريات والميكروبات الموجودة في البصل في الحفاظ على قشرة الرأس مع الحفاظ على فروة رأس صحية.