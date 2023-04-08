ابرزها تناول الطعام.. اليكم 4 نصائح للتخلص من التوتر والقلق‎‎

يعاني الجميع من التوتر والأرهاق، والذي ينتج نتيجة لمجموعه من الأحداث من المتاعب اليومية الصغيرة إلى التغييرات الرئيسية مثل الطلاق أو فقدان الوظيفة و تتضمن الاستجابة للتوتر مكونات جسدية مثل ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم.

علاج التوتر

يعتمد علاج التوتر والضغط النفسي على اتباع نمط حياة صحي، واستخدام بعض التقنيات والعلاجات الطبيعية التي تساعد على الاسترخاء، وغالبًا لا تستخدم الأدوية في علاج التوتر إلا في حالات معينة.

ووفقا لموقع “health.clevelandclinic” فتلك أبرز الطرق الفعالة في علاج التوتر التي تم ذكرها:

1. تناول الطعام والشراب

يحاول بعض الناس تقليل التوتر عن طريق الإفراط في تناول الطعام، وقد تبدو هذه الإجراءات مفيدة في الوقت الحالي، ولكنها في الواقع قد تزيد من التوتر على المدى الطويل، كما يمكن للكافيين أيضًا أن يضاعف من آثار الإجهاد، لذلك يجب اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن حتي يساعد في مكافحة التوتر.

2. ممارسة الرياضة بانتظام

بالإضافة إلى الفوائد الصحية الجسدية، فقد ثبت أن التمارين الرياضية تعمل على تفريغ التوتر بشكل فعال، فممارسة التمارين الهوائية غير التنافسية، وتقويتها بالأوزان أو أنشطة الحركة مثل اليوغا تقلل من التوتر حيث ثبت أن التمارين الهوائية تطلق مادة الإندورفين وهي مواد طبيعية تساعد على الشعور بالتحسن والحفاظ على الهدوء النفسي.

3. التوقف عن استخدام منتجات التبغ والنيكوتين

كثيرا ما يتردد على السنة الأشخاص الذين يستخدمون النيكوتين إلى أنه مسكن للتوتر ومع ذلك، فإن النيكوتين في الواقع يضع المزيد من الضغط على الجسم عن طريق زيادة الإثارة الجسدية وتقليل تدفق الدم والتنفس، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الألم المزمن.

4. الاسترخاء

يساعد أخذ الوقت للاسترخاء كل يوم في إدارة التوتر وحماية الجسم من آثار التوتر و يمكن ممارسة الأسترخاء عن طريق التنفس العميق، والتخيل، واسترخاء العضلات التدريجي، والتأمل اليقظ، بالإضافة إلى توفر العديد من تطبيقات الإنترنت والهواتف الذكية التي تساعد علي التخلص من هذا الأمر، وعلى الرغم من أن بعضها يتطلب تكاليف شراء، إلا أن العديد منها متاح مجانًا.