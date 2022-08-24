ابرزها جوز الهند.. اليكم الاطعمة التي تساعد في سد الشهية

إذا كنت تريد أن تكون بصحة جيدة فمن المهم أن تحافظ على عاداتك الغذائية، تذكر دائمًا أن اختياراتك الغذائية تلعب دورًا رئيسيًا فى المساهمة فى حالة صحتك، من الطبيعى أن تشعر بالجوع خلال مواعيد الوجبات المعتادة أو أحيانًا بينها، لكن إذا كنت لا تزال تشعر بالجوع بين الحين والآخر، فقد يكون ذلك مصدر قلق، وفقا لما نشره موقع doctor.ndtv.

وفى كثير من الأحيان تظهر آلام الجوع المستمرة أنك قد لا تتناول نظامًا غذائيًا مغذيًا أو لا تتناول وجبات تحتوى على البروتين والألياف التى تميل إلى إبقائك ممتلئًا لفترة أطول، أو تتناول الأطعمة غير الصحية كلما شعرت بالجوع، وتؤدى هذه الممارسة فى النهاية إلى مشاكل صحية أخرى بما فى ذلك السمنة، وتقدم أخصائية التغذية الهندية لوفنيت باترا خمسة مواد غذائية ستساعدك على البقاء ممتلئًا لفترة أطول.

1. اللوز

هذه الفاكهة الجافة مليئة بمضادات الأكسدة وفيتامين هـ والمغنيسيوم والدهون الصحية والبروتين والألياف، يجب أن تعلم أن البروتين والألياف كلاهما يساعدان في زيادة الشعور بالامتلاء، كما وجدت دراسة أن تناول اللوز يقلل الجوع ويحسن فيتامين E والدهون الأحادية غير المشبعة.

2. جوز الهند

وجبة خفيفة رائعة تحد من آلام الجوع غير الضرورية، حيث إنه يحتوى على الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة MCTs تشمل كابريك، كابريليك، كابرويك، وحمض اللوريك، وهى معروفة بحرق دهون الجسم بشكل أسرع وتقليل الشهية مما يؤدي إلى انخفاض تلقائي في تناول السعرات الحرارية، بالإضافة إلى ذلك، فإن المحتوى العالي من الألياف في لحم جوز الهند يمكن أن يعزز الشبع ، مما قد يساعد في منع الإفراط في تناول الطعام أيضًا.

3. اللبن

هذا المشروب اللذيذ هو بروبيوتيك، غني ببروتين مصل اللبن، وهو طريقة رائعة للترطيب، ويعتبر اللبن الرائب أيضًا ممتازًا لشهيتك، وتشير الدراسات أيضًا إلى أن المحتوى العالي من الكالسيوم والبروتين في اللبن الرائب يؤثر على الشهية.

4. عصير الخضار مع بذور الكتان

هذه طريقة رائعة وواحدة من أسهل الطرق لإدراج مضادات الأكسدة والألياف في نظامك الغذائي، ويساعد في إبقائك ممتلئًا ويعمل بشكل لا يصدق لتحسين صحة الأمعاء، أضف جرعة من الدهون الصحية مع ملعقة كبيرة من بذور الكتان المحمصة واستمتع بها.