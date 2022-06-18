ابرزها زبدة الشيا.. اليكم وصفات هندية طبيعية لتسمين الوجه

مع تقدم العمر قد تفقد البشرة الكثير من خصائصها، وهناك بعض السيدات التي يفضلن بأن يكون وجههم سمين، وتتميز السيدات الهنود بوصفاتهم الطبيعية لتسمين الوجه.

وصفات طبيعية لتسمين الوجه، بحسب موقع هيلث لاين الطبي:

وصفة زبدة الشيا:

قومي بخلط زبدة الشيا بعد إذابتها مع السكر الذي يساعد على تقشير البشرة والتخلص من خلاياها الميتة وصنع معجون متناسق، اترك زبدة الشيا ليبرد ثم دلك به وجهك وخديك بحركات دائرية، اترك الخليط فترة ثم اغسل وجهك بالماء الدافئ ويترك علي الوجه لمدة 10 دقائق.

وصفة ماء الورد والجلسرين:

قومي بمزج ملعقتين من ماء الورد والجلسرين معا ثم قومي بتدليك خديك بهما يوميًا ويترك علي الوجه لمدة 10 دقائق.

وصفة الحلبة للتسمين:

قومي تناول ملعقة من الحلبة صباحاً أو صنع مزيجٍ منها مع الماء والخميرة عن طريق خلط جيدًا وتسخينهم على النار حتى يمتزج الخليط.