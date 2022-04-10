ابرزها للجهاز الهضمي والقلب.. تعرف على فوائد "قمر الدين"

يعتبر قمر الدين من أشهر ضيوف المائدة العربية في شهر رمضان، حيث يكثر تقديمه في العزائم والتجمعات العائلية، وبالإضافة إلى ارتباطه التقليدي بشهر رمضان وكونه مشروباً منعشاً يسهل تحضيره، كما ويمتلك فوائد غذائية عدّة تعرف عليها.

أنواع قمر الدين :

يتواجد في معظم المتاجر نوعان رئيسيان من قمر الدين: “الداكن والفاتح”، يعتبر قمر الدين الغامق أفضل من الناحية الصحيّة من الفاتح نظراً لعدم احتوائه على مادة ثاني أكسيد الكبريت الحافظة والتي تستخدم للمحافظة على شكل ولون الفاكهة المجففة، على الناحية الأخرى يحتوي قمر الدين الفاتح على هذه المادة، والتي ثبت أنّ لفرط تناولها أضراراً صحية عدّة خاصة لمرضى الربو والحساسية الصدرية لذا ينصح بقراءة المكونات المدوّنة على المنتج قبل شرائه للتأكد من خلوه من ثاني أكسيد الكبريت.

فوائد قمر الدين :

1- فوائد قمر الدين للجهاز الهضمي:

يحتوي قمر الدين على الكثير من الألياف الغذائية القابلة للذوبان والتي تقي من الإمساك وعسر الهضم.

2- للقلب:

يعزز قمر الدين من صحة الشرايين كما يحدّ من ارتفاع نسبة كوليسترول الدم الضار لاحتوائه على الألياف الغذائية، بالإضافة إلى كونه مصدراً غنياً للبوتاسيوم الذي يساهم في الحفاظ على ضغط الدم في معدلاته الطبيعية.

3- للعظام:

بسبب احتوائه على عنصر الكالسيوم والذي يعمل على تقوية العظام والأسنان، بالإضافة إلى وقايته من هشاشة العظام.

4- للبشرة:

يمتلك قمر الدين فوائد عدّة للبشرة نتيجة لاحتوائه على فيتامين أ، والذي يساهم في ترطيب البشرة وزيادة نضارتها وعلاج حب الشباب، علاوة على قدرته على الوقاية من علامات تقدّم السن.

5- فوائد قمر الدين في رمضان:

لكونه غنياً بالألياف كما ذكرنا سابقاً، ولكن ايضاً يساعد في تخزين الماء في الجسم وبالتالي يمنع العطش أثناء النهار، كما أنّه يحتوي على فيتاميني أ و ب اللذان يساعدان على التركيز والوقاية من الصداع ويقي من انخفاض ضغط الدم، كما ويحتوي على فيتامين C بنسبة كبيرة مما يمنع ترسب الدهون ويزيد من معدل التمثيل الغذائي.

اما الفوائد الأخرى لقمر الدين فهو يعطي الجسم وقاية من فقر الدم بسبب امتلاكه بعنصر الحديد، كما تعزّز مضادات الأكسدة فيه المناعة وتحمي الخلايا من التلف وتساعد في حماية الجسم من الالتهابات، بالإضافة إلى كونه مصدراً للطاقة.