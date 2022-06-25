ابرزها تعزيز صحة القلب.. اليكم 7 فوائد لشاي الاقحوان

الأقحوان هي نباتات مزهرة موطنها شرق آسيا، غالباً ما تستخدم هذه الزهور الصالحة للأكل كديكور للحديقة ومكافحة الآفات بشكل طبيعي، ولكن لها أيضاً تطبيقات في الطهي.

يمكن غلي زهور الأقحوان الصفراء أو البيضاء لصنع شاي عشبي مع مجموعة من الفوائد الصحية، يمكنك صنع شاي الأقحوان في المنزل أو شرائه من السوبر ماركت ومتاجر الأطعمة الصحية.

يمكن أن توفر الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الموجودة في شاي الأقحوان فوائد صحية مهمة، على سبيل المثال، يساعد البوتاسيوم القلب والكلى والأعضاء الأخرى على العمل بشكل صحيح تقلل المستويات الكافية من البوتاسيوم في الجسم من مخاطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية والتهاب المفاصل والسرطان واضطرابات الجهاز الهضمي والعقم.

شاي الأقحوان غني أيضاً بالحديد، وهو مهم للنمو والتطور ويساعد على حمل الأكسجين عبر الدم.

ومن فوائد شاي الاقحوان ما يلي:

1- يعزز الاسترخاء العميق:

على مدى أجيال، ساعد شاي الأقحوان على خفض ضغط الدم، وتبريد الجسم، وتقليل الالتهاب، وكل ذلك يمكن أن يساعد في تحفيز الهدوء، يمكن لمضادات الأكسدة والمعادن القوية الموجودة في التسريب أن تساعد جسمك على تنظيم نفسه بشكل أفضل والتخلص من هرمونات التوتر غير الضرورية في الدم.

2- يعزز صحة القلب :

ربطت الدراسات بين شاي الأقحوان وخفض ضغط الدم وتخفيف أمراض الشريان التاجي، من خلال خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، تقول بعض التقارير إن شاي الأزهار العشبية هذا يمكن أن يكون تدبيراً وقائياً طويل الأمد لمشاكل القلب والأوعية الدموية المختلفة، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، فضلاً عن تصلب الشرايين، يُعزى انخفاض ضغط الدم هذا بشكل أساسي إلى محتوى البوتاسيوم في التسريب، حيث أن البوتاسيوم موسع للأوعية.

3- العناية بالبشرة:

غني جدًا بالبيتا كاروتين في شاي الأقحوان، والذي يتحلل إلى فيتامين أ لخدمة أغراض مختلفة في الجسم، يتصرف فيتامين (أ) كمضاد للأكسدة بعدة طرق، وبالتالي يزيل الإجهاد التأكسدي والخلايا التالفة في أنظمة الأعضاء حول الجسم، يستخدم شاي الأقحوان منذ فترة طويلة موضعياً لهذا السبب، حيث يمكن أن يزيل تهيج الجلد والاحمرار والحالات المزمنة، مثل الأكزيما والصدفية، كما أنه يساعد بشكل عام على تقليل علامات الشيخوخة، وكذلك التجاعيد والعيوب، وذلك بفضل المحتوى المضاد للأكسدة في الأزهار.

4- يحافظ على وظائف المناعة الصحية :

يوجد فيتامين C و A بتركيزات عالية في شاي الأقحوان، وكلاهما ضروري لصحة الجهاز المناعي، يحفز فيتامين سي إنتاج خلايا الدم البيضاء ويعمل كمضاد للأكسدة للحماية من الجذور الحرة، يوجد أيضاً عدد غير قليل من المعادن في الأقحوان، مثل المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم، وكلها ضرورية لنظام المناعة الصحي.

5- يساعد في الحفاظ على صحة العظام :

لا تسمع كثيراً عن كون شاي الزهرة مثالياً لصحة العظام والوقاية من هشاشة العظام، ولكن شاي الأقحوان كمحتوى معدني لشاي الزهرة العشبي يتسم بالعديد من النواحي، تم التعرف على مستخلص الأقحوان لتحسين ظروف فقدان كثافة المعادن في العظام، لذلك ليس من السابق لأوانه أبداً البدء في شرب شاي الزهور العشبي هذا.

6- يحسن الرؤية :

كما ذكرنا سابقاً، غني جداً بالبيتا كاروتين، وبالتالي فيتامين أ، في شاي الأقحوان، لطالما ارتبط فيتامين (أ) ارتباطاً وثيقاً بصحة العين، وكمضاد للأكسدة، يمكن أن يحمي من اعتلال أعصاب الشبكية، وإعتام عدسة العين، والتنكس البقعي والعديد من المشكلات الأخرى المتعلقة بالعيون، حتى لو كانت بسيطة مثل الرؤية الضبابية.

7- يعزز الأيض الصحي :

يوجد العديد من أنواع فيتامين ب المختلفة الموجودة في الأقحوان، بما في ذلك حمض الفوليك والكولين والنياسين والريبوفلافين، هذه الفيتامينات ضرورية لعمل الجسم بشكل طبيعي، بدءاً من التقدم النمائي والنمو إلى المستويات الهرمونية والدورة الدموية ونشاط الناقل العصبي.