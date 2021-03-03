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اتبعوا هذه التوصيات البسيطة لتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية

3 - مارس - 2021
النوبة القلبية

النوبة القلبية

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كشف الطبيب الخبير بأمراض القلب والأوعية الدموية، فلاديمير خروشيف، عن توصياته لتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية.

وقال خروشوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة “سبوتنيك”: “لتجنب وتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية من الأفضل القيام بثلاث تمارين بسيطة وأبرزها المشي الذي يساعد على ضخ الدم وزيادة عودة الدم الوريدي إلى القلب الأيمن وهذا التمرين يعد جيدا للعمود الفقري والقلب والدماغ”.

وأضاف خروشوف قائلا: “الحقيقة هي أن الكثير يعتمد على العمود الفقري في نشاط القلب والدماغ. فمن خلاله يتم إرسال إشارات إلى القلب والاستقبال منها. كل شيء يأتي من الحبل الشوكي، أي الجهاز العصبي المركزي”.

كما سمى الدكتور تمرينا آخر هو المشي على الأرداف، وللقيام بذلك تحتاج إلى الجلوس على الأرض وتقويم ساقيك أو الانحناء عند الركبتين، ثم أخذ كل أرداف ثماني “خطوات” ذهابا وإيابا.

بالإضافة إلى ذلك، نصح خوروشيف بالاستلقاء على الظهر والتحرك برأس ثابت وكعب ثابت، ورفع الأكتاف وثم الأرداف، ناصحا بإجراء التمرين لمدة خمس إلى سبع دقائق.

ولاحظ طبيب القلب أن التغذية السليمة ضرورية أيضًا لتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية: على سبيل المثال، يجب تقليل تناول اللحوم إلى مرتين أو ثلاث مرات فقط في الأسبوع، وتضمين المزيد من الخضار والفواكه في النظام الغذائي، وخاصة التفاح واليوسفي والبرتقال.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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