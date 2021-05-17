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اتبعوا هذه الحيل للنوم بسرعة بعد الاستيقاظ ليلا

17 - مايو - 2021
أضرار قلة النوم

أضرار قلة النوم

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يعاني العديد من الناس من مشكلة الاستيقاظ ليلا مما يصعب عليهم النوم مجددا.

كشف أطباء أمريكيون عدة أسرار للنوم السريع حتى لا تؤثر ليلة بلا نوم على الحالة الصحية في الصباح.

ينصح الخبراء بعدم النظر إلى الساعة، حتى لا يزيد القلق.

وقال الطبيب راج داسغوبتا: “للاسترخاء، يوصى بالتنفس بعمق مع ثني ذراعيك ووضعها على معدتك وإغلاق عينيك. من المهم اشتنشاق الزفير من خلال الفم”، وفقا لموقع Nine.

طريقة أخرى هي التأمل مع الموسيقى الهادئة أو العضلات المتوترة. ينصح الخبراء بكتابة جميع الأمور المقلقة قبل الذهاب إلى الفراش وتقديم الشكر لليوم الماضي. من المهم استبعاد الضوء، والضوء الذي يأتي من الأدوات. إذا لم تتمكن من النوم في غضون 20 دقيقة، فمن المستحسن النهوض والقيام بشيء ما.

في اللحظة التي لا تستطيع فيها النوم، يجب ألا تؤنب نفسك. هكذا سيستمر الدماغ في العمل ويعطي مواضيع جديدة للتفكير. تنصح الطبيبة سينثيا أكريلا بالتعاطف مع نفسك.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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