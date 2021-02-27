الأربعاء 20 شعبان 1443 ﻫ - 23 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اتبعوا هذه الخطوات لمكافحة ضعف السمع مع التقدم في العمر

27 - فبراير - 2021
ضعف السمع

ضعف السمع

A A A
طباعة المقال

يرتبط فقدان السمع ارتباطًا وثيقًا بالشيخوخة، ولكن هذه العلاقة ليست حتمية، خاصة أن هناك عددًا من الطرق البسيطة التي يمكن أن تساعد في منع فقدان السمع مع التقدم في العمر.

تدفئة الأذن

وفقا لموقع ”فيستا باز“، يمكن لتراكم شمع الأذن أن يتصلب مع البرودة، ما يسد القناة السمعية ويعيق السمع، الأمر الذي يسبب فقدان السمع لدى حوالي 66% من الناس.

وبحسب قسم العلوم الطبية في جامعة أكسفورد، يمكن حل هذه المشكلة ببساطة من خلال وضع بضع قطرات من زيت الزيتون الدافئ أو أي زيت معدني في كل أذن، مرة واحدة في الأسبوع، ما يساعد على تدفئة الشمع والحفاظ على ليونته ليتخلص منه الجسم بطريقة طبيعية وآمنة.

الاهتمام بالبوتاسيوم

ويمكن للاهتمام بالبوتاسيوم أن يساعد على الوقاية من فقدان السمع، خاصة في كبار السن، حيث يساعد الأذن الداخلية على تحويل الأصوات إلى إشارات للدماغ، كما يدعم الأوعية الدموية التي تزود الأذن الداخلية بالمغذيات الدقيقة.

ويمكن تعزيز نسبة البوتاسيوم في الجسم من خلال تناول المكملات الغذائية أو الأطعمة الغنية بهذا العنصر الغذائي، مثل الموز، حيث تعزز وفرة البوتاسيوم في الجسم من السمع بنسبة 60%.

إدارة ضغط الدم والسكري

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب الأخرى إلى تلف الشعيرات داخل الأذن، ولذلك من الضروري الانتباه إلى نسبة الكوليسترول وضغط الدم وتجنب ارتفاع مستوياتهما، حيث أظهرت الدراسات أن الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم تضاعف خطر فقدان السمع.

تجنب التدخين والكحول

للتدخين وشرب الكحول آثار سيئة على جميع أجهزة الجسم، خاصة حاسة السمع في كبار السن، حيث أثبتت الدراسات أن المدخنين ومدمني الكحول أكثر عرضة للإصابة بفقدان السمع من غيرهم.

كيف يمكنك تعزيز الأصوات المشوشة؟

ينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من مشكلة تشوش الكلام، بالانحناء والاستماع من أذنهم اليمنى، حيث يعزز ذلك قدرة الناس على السمع بنسبة تصل إلى 40%، وذلك لأن الأصوات التي تدخل من الأذن اليمنى، تتم معالجتها في الفص الأيسر من الدماغ، والذي يتحكم في اللغة.

    المصدر :
  • إرم نيوز

المزيد من الصحة

أطعمة غنية بالألياف
بعد عمر الثلاثين.. اليكم أبرز الأطعمة لصحة أفضل!
آلام العظام - تعبيرية
سرطان العظام.. ما هي أبرز الأعراض التي تدلّ عليه؟
اصفرار الاسنان
إذا كنت تعتمد على خل التفاح لتبييض أسنانك.. اعرف هذه المخاطر

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
تزامناً مع إعادة فتح المصارف… الدولار ينخفض مجدداً
جوزيف أبو فاضل
مشاريع جهنمية.. أبو فاضل يكشف عن فضيحة “باسيلية” يتم التخطيط لها!!
مطار بيروت الدولي
تعميم جديد بشأن المسافرين القادمين إلى لبنان.. ماذا جاء فيه؟