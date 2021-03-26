برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

اتبعوا هذه النصائح لتقليل الانتفاخ وآلام المعدة

منذ ساعتين
آلام المعدة

آلام المعدة

A A A
طباعة المقال

تؤدي صعوبة الهضم إلى العديد من المشاكل الصحية المتمثلة في الانتفاخ والغازات، والتي تكون غالبا غير مريحة.

وفقا لموقع “بيزنس ساندر” هناك بعض الطرق والنصائح التي يمكن اتباعها لتقليل الانتفاخ والغازات وآلام المعدة وهي:

تناول الطعام ببطء

يحدث الانتفاخ غالبًا عندما يمتلئ الجهاز الهضمي بالهواء أو الغازات، ويشير الأطباء إلى أن تناول الطعام بسرعة يزيد من الهواء ويؤدي إلى الانتفاخ.

فيما يلي بعض النصائح لإبطاء تناول الطعام،: شرب الماء أثناء تناول الطعام، مضغ الطعام جيدًا لمدة 10 إلى 15 ثانية قبل بلعه وتناول وجبات خفيفة صغيرة.

تجنب بعض الأطعمة

هناك بعض الأطعمة التي تحتوي على أنواع معينة من الكربوهيدرات التي لا يتم هضمها بشكل جيد في الأمعاء الدقيقة، ما قد يسبب الانتفاخ والغازات لدى الأشخاص، خاصة للذين يعانون من متلازمة القولون العصبي.

وتشمل هذه الأطعمة ما يلي: البروكلي، القرنبيط، الكرنب، نبات الهليون، التفاح، البقوليات، البصل، الثوم.

ممارسة الرياضة

تقلل التمارين الرياضية من الإصابة بالانتفاخ، وليس بالضرورة الانخراط في تمارين شاقة، حيث يمكن للنشاط البدني الخفيف، مثل المشي أن يقلل من أعراض الانتفاخ.

وتتضمن الأشكال الأخرى من التمارين التي يمكن أن تقلل من الانتفاخ: ركوب الدراجات، واليوغا.

شرب الماء

في حال الشعور بانتفاخ البطن، قد لا ترغب بتناول أو شرب أي شيء، إلا أن شرب الماء يمكن أن يساعد على تخفيف الأعراض. ونظرا لأن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم يمكن أن تسبب الانتفاخ، فإن الماء بطرد الصوديوم الزائد من الجسم.

    المصدر :
  • إرم نيوز

المزيد من الصحة

علاج مركب جديد لسرطان الدم
إليكم علامات الإصابة بسرطان الدم لدى الأطفال
طفل
سماع تعليق عنصري من أحد الوالدين قد يكون له تأثير دائم على آراء الأطفال
قهوة
إليكم هذه الطريقة المثالية للحفاظ على القهوة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ميشال عون
السعودية لـ عون: مصاري مافي
حالة ترقب لمعرفة أصل كورونا
كورونا
شيئان يجعلانك أكثر عرضة للإصابة بكورونا
مناصرو حزب الله وحركة امل
بين ” أمل” و “حزب الله” صراع حقيقي… إلكتروني وسياسي