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اتبع هذه خطوات للإقلاع عن التدخين في رمضان

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 1 - أبريل - 2024 8:06 مساءً
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دعت وزارة الصحة العمانية عبر صفحتها على منصة إكس المدخنين إلى استغلال شهر رمضان المبارك في الإقلاع عن التدخين واعتبرته فرصة مهمة لذلك.

ووجهت الوزارة المدخنين لاتخاذ بعض الخطوات التي تساعدهم بالإقلاع عن التدخين، مبينة أن الصائم الذي يستطيع الإقلاع عن التدخين لساعات طويلة في أثناء النهار، بإمكانه المداومة على ذلك بعد شهر رمضان.

وتاليا الخطوات التي دعت الوزارة المدخنين إليها للإقلاع عن التدخين:

– تحديد موعد للإقلاع عن التدخين
– الاستثمار في المال الذي يتم صرفه بالتدخين في فعل الخير
– الابتعاد عن الأشخاص والأماكن التي تذكر الشخص بالتدخين
– الحذر من أصدقاء السوء والاستعانة بالأهل للدعم
– إشغال الوقت بممارسة هواية ونشاط مفيد
– التحلي بالصبر والعزيمة ومواصلة قرار الإقلاع بعد الصيام

    المصدر :
  • الجزيرة

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