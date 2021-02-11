اترك الأجسام المضادة الخاصة بك وشأنها

يمكن أن تحدد اختبارات الأجسام المضادة ما إذا كان جهازك المناعي قد شهد الفيروس التاجي من قبل، وليس أي شيء آخر.

وفي هذا السياق كتب موقع ” ذي اتلانتيك” مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال ” جاء فيه …

إنّ اختبارات الأجسام المضادة لفيروس كورونا لديها وظيفة واحدة فقط معتمدة علمياً في العيادة. فهي مصممة للكشف عن تأخر الاستجابة المناعية للفيروس، ويمكن أن تساعد المرضى على تحديد ما إذا كانوا مصابين مرة واحدة على نحو فعال، أي أنها مصممة لإعطاء تشخيص بأثر رجعي.

ولكنها ليست الطريقة التي يتم بها استخدام الكثير من اختبارات الأجسام المضادة.

توافد الناس في جميع أنحاء البلاد ، إلى مواقع الاختبار لتحديد ما إذا كانوا “محصنين” ضد الفيروس التاجي ، أو حتى للحصول على نتائج يمكن أن تضيء لهم الضوء الأخضر للصعود على متن رحلة دولية. أما حالياً، فهم يقومون بهذه الاختبارات للتحقق مما إذا كان اللقاح الذي تلقوه قد أخذ بالفعل. حتى أن بعض الخبراء يناقشون ما إذا كانت الاختبارات يمكن أن تكون بمثابة أداة فحص لتحديد المرشحين الذين قد يكونون مؤهلين لتخطي جرعة لقاح كوفيد-19 الثانية.

تقول إليتزا ثيل ، الخبيرة في اختبار الأجسام المضادة في Mayo Clinic في روتشستر ، مينيسوتا ،: “أعتقد أنه لا يزال هناك الكثير من الارتباك.”

الأمر مغري للغاية: وسط الوباء الذي أصاب أكثر من 106 مليون شخص، تاركاً أكثر من 2 مليون حالة وفاة، يتوق الناس إلى معرفة ما إذا كانوا قد قاموا ببناء مناعة ضد الفيروس التاجي—وهو احتمال يمكن ، مثل جواز السفر ، أن يجعلهم يتحركون بحرية على الرغم من انتشار الفيروس. لكن اختبارات الأجسام المضادة لا يمكن أن توفر الإجابات النهائية التي نسعى إليها. إنّ النتائج التي تزودنا بها تعطينا لمحة عن مسببات الأمراض التي واجهناها في الماضي، ولا تتنبأ بالعدوى التي سنواجهها في المستقبل.

تبدأ الأجسام المضادة بالظهور في الدم بمستويات يمكن اكتشافها، بعد حوالي أسبوع أو أسبوعين من بدء العدوى. إنها مصنوعة من خلايا مناعية تسمى خلايا B ويمكنها تنفيذ مجموعة من وظائف مكافحة الفيروسات. بعض منها تشارك كفريق: فتعلق على مسببات الأمراض وتضع عليها علامة لكي يتمّ تدميرها بواسطة جزيئات مناعية أخرى أو خلايا أخرى،أما بعضها فيتصرفون كالقتلة الوحيدين: فهم يلتصقون بالفيروسات بإحكام بحيث يجعلونها غير قادرة على دخول الخلية البشرية.

بينما يقوم الجهاز المناعي بتطهير الفيروس ، فإن الخلايا B التي تتعرف عليه سوف تتراجع ، وستنخفض مستويات الأجسام المضادة. لكن بعض الخلايا B العالقة ستستمر في الحصول على عدد قليل من الأجسام المضادة لأسابيع أو أشهر أو حتى سنوات بعد مرور التهديد الأولي ، تاركة آثاراً في الدم يمكن لاختبارات الأجسام المضادة الحساسة التقاطها بسهولة.

نظراً لأن ظهور الأجسام المضادة يأتي بعد ظهور الفيروس، لا يستخدم خبراء التشخيص اختبارات الأجسام المضادة للتحقق من وجود عدوى الفيروسات التاجية النشطة. تبحث اختبارات الأجسام المضادة عن ردود الفعل على ناقل المرض ، وليس ناقل المرض نفسه ،تماماً مثل جولة مسؤول المقهى على الزبائن من أجل اليقظة والراحة ، بدلاً من التحقق من مشروباتهم بحثاً عن الكافيين. لن تكون نتيجة الاختبارات إيجابية عندما يتسلل الفيروس التاجي إلى الجسم لأول مرة. لكنها ستبقى إيجابية لفترة طويلة بعد مغادرته. بالنسبة للمرضى الذين مرضوا لعدة أيام أو حتى أسابيع ، لكنهم يتلقون نتائج سلبية فقط في اختبارات PCR ، قد يكون اختبار الأجسام المضادة نوعاً من الملاذ التشخيصي الأخير.

.وتقول استير بابادي ، مديرة مختبر علم الأحياء الدقيقة السريري في مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان: “لا أستطيع التفكير في سبب رغبتي في استخدام اختبار الأجسام المضادة”.

ومع ذلك، تستمر عملية القيام بهذه الاختبارات لأسباب خاطئة. لجأت بعض البلدان ، مثل بيرو ، إلى الاختبارات في محاولة أخيرة لملء فجوات التشخيص ، مع نتائج كارثية. في نوفمبر, بدأت الصين تطلب من المسافرين جواً إلى الداخل تقديم اختبارات الأجسام المضادة السلبية لدخول البلاد—على الرغم من أن مثل هذه النتائج لا يمكنها استبعاد العدوى ولا ضمان أن شخصاً ما ليس معدياً.

لقد كذّب الخبراء مراراً وتكراراً فكرة أن الاختبارات يمكن أن تثبت أن الشخص محصن ضد الفيروس. لكن الاحتمال المحير جعل هذه السمعة تلتصق. بعد أشهر من سحب العديد من الاختبارات من السوق بسبب الإعلانات الكاذبة أو الأداء الرديء ، واصلت الشركات الترويج لها كجوازات سفر يمكن أن تبرئ الناس لكي يعودوا إلى العمل أو المدرسة أو السفر. يشتبه في أن بعض الأفراد الذين يتوقون إلى معرفة وضعهم المناعي قد لا يزالون يختبرون أنفسهم بشكل متسلسل. وقالت أنّ بعضاً من المرضى في Mayo Clinic سعوا إلى إجراء ما يقرب من اثني عشر اختباراً في الأشهر الخمسة أو الستة الماضية.

قد تحمل اختبارات الأجسام المضادة بعد التطعيم جاذبية مماثلة. في الشهر الماضي ، أرسلت لي صديقة رسالة نصية بعد أن كان اختبار والدها سلبياً للأجسام المضادة، وكان الأمر بالنسبة لها مفاجئاً ، معتبرة أنه تلقى مؤخراً جرعته الثانية من لقاح كوفيد-19 من Moderna . ولكن اتضح أن والدها قد اتخذ نوعاً خاطئاً من الاختبار، وهو اختبار مصمم للبحث عن الأجسام المضادة التي تتعرف على بروتين يسمى nucleocapsid ، والذي يوجد في الفيروس التاجي ولكن ليس في لقاح موديرنا . (إنّ جرعات موديرنا تؤدي بدلاً من ذلك إلى إنتاج الأجسام المضادة ضد بروتين فيروس كورونا آخر ، يسمى سبايك( أراهن أن والد صديقتي مليء بهذه الأجسام المضادة.)

وقالت ثيل إنها تتعاطف مع إغراء القيام بفحص الأجسام المضادة في بعض الأحيان ، سواء بعد عدوى مشتبه بها أو لقاح. عندما نشرت استطلاعاً غير رسمي على تويتر الشهر الماضي ، قال أكثر من 80 في المائة من 118 شخصاً شاركوا أنهم سيكونون مهتمين باختبار أنفسهم بحثاً عن أجسام مضادة بعد إصابتهم. وقالت ثيل:” أعتقد أنه أمر نفسي”. “لقد حقنت شيئاً في جسدي. أريد أن أعرف: هل أستجيب ؟ ”

تشكل الأجسام المضادة مكوناً حاسماً في جهاز المناعة، خاصة عندما يتعلق الأمر بدرء الأمراض الفيروسية. لكن الاختبارات الإيجابية للأجسام المضادة لفيروس كورونا ليس لها تأثير على ما إذا كانت هذه الجزيئات ستقوم بالفعل بإلغاء الفيروس في بيئة أكثر طبيعية ، أو على مدة صلاحياتها الوقائية.

لا يعرف الباحثون حتى الآن ما هي مستويات الأجسام المضادة اللازمة لدرء العدوى أو المرض. يقول ناهد بهاديليا ، طبيب الأمراض المعدية والمدير الطبي لوحدة مسببات الأمراض الخاصة في مركز بوسطن الطبي: “من الصعب استخدام الأجسام المضادة كشيء يقول:” أنا محمي من الأمراض المستقبلية”. نمت صورة الحماية أكثر تعقيداً فقط عندما استمر الفيروس التاجي في الانشقاق إلى متغيرات ، يبدو أن بعضها يتهرب من قوى التطهير التابعة لبعض الأجسام المضادة.

بالنسبة للأشخاص الذين ما زالوا حريصين على اختبار أنفسهم بعد التطعيم ، توصي كل من ثيل و ببادي بالانتظار حتى حوالي أسبوع أو أسبوعين بعد الجرعة الثانية والبحث عن اختبار يكشف عن نوع من الأجسام المضادة يسمى الغلوبولين المناعي G ، أو IgG ، الذي سيتعرف على بروتين سبايك للفيروس التاجي. أما النتيجة السلبية لا ينبغي بالضرورة أن تسبب القلق. بعض الاختبارات هي أفضل من غيرها في التقاط مستويات منخفضة من الأجسام المضادة. لن يصنع الجميع ما يكفي من الأجسام المضادة لرحلة اختبار نموذجي ، ولكن لا يزال بإمكاننا حماية أنفسنا بشكل جيد ضد الفيروس ، وذلك بفضل العديد من الجزيئات والخلايا المناعية الأخرى التي تنتجها أجسامنا.

إنّ اختبارات الأجسام المضادة لها دور في الأبحاث. يستخدمها خبراء الصحة العامة بشكل روتيني لتتبع مكان انتشار الفيروس التاجي بصمت. تقاس الأجسام المضادة في المختبر ، ويمكن أن يساعد تحييد الأجسام المضادة أيضاً في تطوير اللقاحات أو العلاجات مثل البلازما والأجسام المضادة من نو monoclonal. ومع استمرار ظهور متغيرات جديدة من الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم ، ستساعد دراسات الأجسام المضادة العلماء على معرفة مدى نجاح استجابة الأجسام المضادة لنسخة من الفيروس مقارنة بنسخة أخرى.

في الأسبوع الماضي ، ألمحت دراستان لم يتمّ طباعتهما بعد، إلى استخدام آخر لاختبارات الأجسام المضادة، استراتيجية فحص ما قبل التطعيم للأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بالفيروس التاجي. مع الأجسام المضادة التي تتعرف على الفيروس الذي يعج بالفعل في دمائهم ، قد لا يحتاج هؤلاء الأشخاص إلى الجرعة الثانية من لقاحات فايزر-بيونتيك أو مودرنا ، كما يقول بعض الباحثين. وقالت ثيل:” من الناحية العلمية ، قد يكون الأمر منطقياً”.

“أنت في الأساس تعزز جهاز المناعة بالجرعة الأولى ، بعد الإصابة السابقة.”ولكن مع الكثير من الغموض حول عدد الأجسام المضادة اللازمة للحماية ، لا يزال هناك حذر بشأن تأييد الفكرة. لا يزال تقديم جرعتين للجميع ، بغض النظر عن حالة الأجسام المضادة ، هو الرهان الأكثر أماناً ، حيث لا يبدو أن الحقن الثاني يشكل أي تهديد للناجين من كوفيد-19.

بعد عام من الوباء ، كان الإجماع على اختبارات الأجسام المضادة هو نفسه إلى حد كبير كما كان قبل أشهر. إنّ الحصول على نتيجة إيجابية “لا ينبغي أن يغير سلوك أي شخص” ، قال بهاديليا. لقد تقلص قسم كبير مما كان مجهولاً حول موضوع الحصانة. لكن لا يزال هناك الكثير من الأمور التي نجهلها لذلك لا يمكننا المقامرة.