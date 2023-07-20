احذرها.. أعراض إذا ظهرت عليك تدل على سرطان الدم

هناك علامات إذا ظهرت عليك لا يجب أن تتجاهلها، لأنها تدل على وجود مرض خطير بالجسم، وتنذرك بسرطان الدم.

وسرطان الدم وما يطلق عليه (لوكيميا) هو سرطان الأنسجة التي تشكل الدم في الجسم، بما في ذلك نخاع العظام و الجهاز اللمفي.

ويحدث عندما تصاب بعض خلايا الدم بتغيرات (طفرات) في حمضها النووي، ويحتوي الحمض النووي للخلية على التعليمات التي توجهها إلى القيام بوظيفتها المحددة، وعادةً ما يوجه الحمض النووي الخلية لأمرين وهما النمو بمعدل معين والموت في وقت محدد، وفقًا لما جاء في موقع “مايو كلينك” المعني بالصحة.

واللوكيميا تعد من أخطر أنواع السرطانات، وعلى الرغم من ضعف انتشاره مقارنة بأنواع أخرى من السرطان مثل سرطان الثدي أو القولون، إلا أنه من أكثرها فتكاً نظرا لصعوبة تشخيصه في مراحله الأولى.

أنواع سرطان الدم:

الأنواع الرئيسية ابيضاض الدم (لوكيميا):

ابيضاض اللمفاويات الحاد: وهو أكثر أنواع ابيضاض الدم شيوعًا لدى الأطفال الصغار، وكذلك يمكن أن يصيب البالغين.

ابيضاض الدم النقوي الحاد: وهو من الأنواع الشائعة لابيضاض الدم، ويصيب الأطفال والبالغين، لكنه يصيب البالغين بنسبة أكبر.

ابيضاض اللمفاويات المزمن: هو النوع الأكثر شيوعًا لدى البالغين من بين أنواع ابيضاض الدم المزمن.

سرطان الدم النقوي المزمن: يصيب هذا النوع من ابيضاض الدم البالغين بصفة رئيسية، وقد تظهر عند مريض ابيضاض الدم النقوي المزمن أعراض قليلة أو لا يشعر بأعراض مطلقًا لشهور أو سنوات قبل دخول مرحلة تسارع نمو خلايا ابيضاض الدم.

الأعراض

تختلف أعراض سرطان الدم باختلاف نوعه، وتشمل العلامات والأعراض المعتادة على مايلي:

الحمى والقشعريرة.

الإرهاق المستمر والضعف.

العدوى المتكررة والخطيرة.

فقدان الوزن دون محاولة.

تضخم العقد اللمفية وتضخم الكبد أو الطحال.

سهولة النزيف أو الكدمات.

نزيف الأنف المتكرر.

بقع حمراء صغيرة في جلدك.

فرط التعرق، وخاصة أثناء الليل.

ألم في العظم أو إيلام عند اللمس.

عوامل الخطر

علاج إصابة سابقة بالسرطان، وهم الأشخاص الذين سبق أن خضعوا لأنواع معينة من العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي لأنواع أخرى من السرطان.

التعرض لمواد كيميائية معينة مثل البنزين.

التدخين يزيد من خطر الإصابة بابيضاض الدم النقوي الحاد.

وجود تاريخ للإصابة بابيضاض الدم (اللوكيميا) في العائلة.