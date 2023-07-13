احذرها.. أعراض تكشف الإصابة بسرطان الكبد

سرطان الكبد هو سرطان يبدأ في خلايا الكبد، ويحذر الخبراء من أن الألم أو الانزعاج بعد تناول الطعام قد يكون علامة على الإصابة بسرطان الكبد.

ولسوء الحظ تعد الأعراض الشبيهة بعسر الهضم شائعة لدى الأشخاص المصابين بهذا المرض، وفي أغلب الأحيان يعاني الأشخاص من حرقة المعدة والانتفاخ والغثيان والقيء، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية .

وتم الإبلاغ أيضًا عن الشعور بالشبع بسرعة كبيرة بعد الوجبات الخفيفة أو الوجبات الصغيرة، وفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية.

ويمكن التخلص من هذه العلامات بسهولة باعتبارها عسر الهضم، وهو عادة ما يكون غير ضار.

لكن من المهم أن تكون متيقظًا للمخاطر المحتملة حيث قد يكون من الصعب اكتشاف سرطان الكبد .

وغالبًا لا تحدث الأعراض على الإطلاق في المراحل المبكرة، وبمجرد حدوثها من الضروري التصرف بسرعة.

وتقول NHS (هيئة الخدمات الصحية الوطنية) إن العلامات سهلة الاستبعاد التي تؤثر على عملية الهضم تشمل:

-الشعور بالمرض.

-ألم في الجانب الأيمن العلوي من بطنك أو في كتفك الأيمن.

أعراض عسر الهضم، مثل الشعور بالشبع بسرعة كبيرة عند تناول الطعام.

انتفاخ شديد في البطن لا علاقة له بتناول الطعام.

وتشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

فقدان الوزن (أكثر من 5% من وزنك الطبيعي خلال ستة إلى 12 شهرًا).

اصفرار الجلد وبياض العينين ( اليرقان ).

الحمى.

الحكة.

البول الداكن والبراز الشاحب.

الشعور بالمرض.

فقدان الشهية.

نتوء في الجانب الأيمن من بطنك.

الشعور بشكل عام بالتوعك أو ظهور أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.

لا تعني الإصابة بهذه الأعراض أنك مصاب بسرطان الكبد، أو أنك لست على ما يرام بشكل خطير، ولكن إذا استمرت الأعراض لأكثر من أسبوعين، يجب استشارة الطبيب فورا.

ويعد هذا السرطان أكثر شيوعًا بين الرجال والنساء ويزداد خطر الإصابة بالمرض مع تقدمنا في السن.

والكبد هو ثاني أكبر عضو في الجسم بعد الجلد ويقع أسفل رئتك اليمنى مباشرة، ويبدأ عندما تبدأ الخلايا غير الطبيعية في الانقسام والنمو بطريقة لا يمكن السيطرة عليها.

وهناك عدة أنواع مختلفة من سرطان الكبد الأولي:

سرطان الخلايا الكبدية (HCC) وهو الأكثر شيوعًا.

سرطان الخلايا الليفية، وهو نوع نادر.

سرطان القناة الصفراوية ويبدأ في القنوات الصفراوية داخل الكبد أو خارجه.

الساركوما الوعائية الدموية، وتبدأ في الأوعية الدموية للكبد وهي نادرة للغاية.

الورم الأرومي الكبدي، سرطان نادر في الطفولة.