احذرها.. إضافات تجعل القهوة مشروباً ضاراً

القهوة هي معشوقة الملايين من الأشخاص حول العالم، حيث تعد القهوة من أكثر المشروبات الشعبية انتشارًا ، وتمثل جزءًا أساسيًا من روتين الحياة اليومية لكثير من الناس.

وتعد القهوة مصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن، ولها العديد من الفوائد الصحية على الجسم.

لكن قد يستخدم الأشخاص بعض الإضافات لتحسين مذاق القهوة دون علمهم بالأضرار التي قد تنتج عنها. وفقًا لموقع “سكاي نيوز عربية”.

وفيما يلي أبرز المكونات التي يجب استبدالها بأخرى لتخفيف نسب الأضرار الصحية:

المبيضات

تعتبر المبيضات من أسوأ المكونات التي يمكن إضافتها للقهوة على الإطلاق، بسبب دخول الزيوت النباتية المهدرجة في تركيبتها.

وتحتوي على نسب عالية من السكر والسعرات الحرارية والدهون التي ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

يمكن استبدال تلك المبيضات بالحليب العادي قليل الدسم أو الخالي من الدسم، أو حليب اللوز.

المحليات الصناعية

تبدو المحليات الصناعية جذابة لمن يراقب وزنه بانتظام، لكن الدراسات تربط استخدامها بمشاكل صحية خطيرة، مثل ضعف التمثيل الغذائي للجلوكوز والسكري وقصور القلب وغير ذلك.

لذا ينصح باستخدام مُحل طبيعي خالٍ من السعرات الحرارية مثل مستخلص “ستيفيا”.

السكر العادي

أجمعت الدراسات على مخاطر السكر المرتفعة وآثار استخدامها السيئة على الصحة، ويمكنك استبدال السكر بالقرفة للحصول على حلاوة طبيعية.