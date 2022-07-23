احذرها.. تغيرات جلدية تنبئ بمرض السكري

قالت جمعية السكري الألمانية إن بعض ‫التغيرات الجلدية تنذر بالإصابة بداء السكري، أبرزها البقع البنية ‫المستديرة، والتي تتخذ شكل الندبات.

‫وأوضحت الجمعية أن هذه التغيرات الجلدية غالبا ما تظهر على قصبة الساق ‫والقدمين والساعدين.

‫ومن العلامات التحذيرية الأخرى العدوى الفطرية الشديدة في منطقة الإبط ‫أو الفخذ.

وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه التغيرات ‫الجلدية، ولا سيما إذا كانت مصحوبة بالأعراض المميزة لداء السكري ‫والمتمثلة في العطش الشديد وكثرة الرغبة في التبول وفقدان الوزن.

‫من ناحية أخرى، أوصت الجمعية مرضى السكري بالعناية اليومية بالجلد ‫باستخدام منتجات العناية المرطبة، والتي تحتوي على الجلسرين والبانثينول ‫والألوفيرا وفيتامين “إي” (E) واليوريا.

ومرض السكري هو ارتفاع مستويات الغلوكوز في الدم، وإذا لم يتم ضبط مستوى السكر سيؤدي ذلك إلى مضاعفات خطيرة، لذا يجب على مريض السكري مراقبة مستوى السكر بالدم بشكل مستمر، لنتعرف الآن على أبرز أسباب مرض السكر المفاجئ:

ما هي أسباب مرض السكر المفاجئ؟

مرضى السكري يجب أن تكون مستويات السكر بالدم لديهم تحت السيطرة، وذلك تفاديًا لأي زيادة مفاجئة للسكر الدم، وهناك الكثير من العوامل المسببة للارتفاع المفاجئ بمستوى السكر، ومن أهم أسباب مرض السكر المفاجئ الآتي:

1. نوعية الطعام

تناول الطعام الحاوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكريات من الممكن أن يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى الغلوكوز بالدم.

2. الكسل وعدم ممارسة التمارين الرياضية

نظام الحياة الخامل أو الكسول يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر بالدم، ولكن أيضًا التمارين الرياضية الصعبة والشديدة ممكن أن تؤدي إلى الاجهاد البدني والذي أيضًا من الممكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

لذلك يتوجب على مريض السكر ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة بشكل مستمر ومنتظم للحفاظ على انضباط مستويات السكر، وبذلك يتم تجنب أحد أسباب مرض السكر المفاجئ.

3. قلة النوم

قلة النوم أو حرمانه تقلل من قدرة الجسم على التعامل مع السكر، والجدير بالعلم أن تهيئة الظروف لنوم جيد تتم من خلال إزالة الأجهزة الإلكترونية واتباع نظام نوم معين، وبذلك يتم تنظيم السكر عند مريض السكري.

4. التدخين

التدخين يؤثر سلبًا على تنظيم مستوى السكر بالدم ويجعله صعبًا، وللحفاظ على مستويات السكر الطبيعية عليك الإقلاع عن التدخين.

5. التعرض لضغوطات نفسية

عندما تعاني من الكثير من ضغوطات الحياة يفرز الجسم الكثير من الهرمونات منها الكورتيزول، والتي بدورها تزيد من استهلاك الجسم لمصادر الطاقة وتكسيرها مثل الدهون لإنتاج الغلوكوز، ولأن مريض السكر لا يستطيع التعامل مع السكر وحرقه بسبب عدم وجود الأنسولين أو عدم فعاليته كنتيجة لذلك يزداد تركيز السكر بالدم.

6. تناول بعض الأدوية

الأنسولين يؤدي إلى تقليل السكر بالدم ولكن إذا نسيت الجرعة أو أخذت الجرعة الخاطئة هذا سيؤثر على مستوى السكر ويؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوياته، ومن الأدوية التي يمكن أن تكون من أحد أسباب السكر المفاجئ: