احذرها.. عادة أكل تزيد احتمالات الإصابة بأمراض فتاكة

العادات الغذائية الصحية السليمة هي هدف لكل شخص للمحافظة على نمط حياة صحي.

على الرغم من أنه ليس سرا أن من المهم تناول طعام مغذ ومفيد لجسمك، فقد تكون قد افترضت أن ممارسة ما يكفي من التمارين الرياضية يمكن أن تبطل آثار الخيارات الغذائية الأقل من المثالية.

ومع ذلك، فقد أظهرت دراسة جديدة أن تناول الأطعمة غير الصحية بانتظام يمكن أن يزيد من المخاطر القاتلة على الرغم من ممارسة الرياضة، وفق موقع Eat This, Not That المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية.

في الدراسة، التي نُشرت في مجلة الطب الرياضي BMJ، ألقى باحثون من جامعة سيدني في أستراليا نظرة على السجلات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة والتي امتدت من أبريل/نيسان 2007 إلى ديسمبر/كانون الأول 2020.

باستخدام معلومات من 346627 من سكان المملكة المتحدة الذين قدموا حوالي 11 عاما من البيانات، حدد الباحثون أولا من كان يأكل نظاما غذائيا عالي الجودة ومن لم يفعل.

تم تحديد النظام الغذائي عالي الجودة ليكون نظاما يتضمن ما لا يقل عن أربعة أكواب ونصف من الفاكهة أو الخضار يوميا ووجبتين على الأقل من الأسماك أسبوعيا.

كما تضمنت ما لا يزيد على حصتين من اللحوم المصنعة في الأسبوع وأقل من خمس حصص من اللحوم الحمراء في نفس الإطار الزمني.

من ناحية أخرى، لم يلتزم النظام الغذائي منخفض الجودة بهذه المعايير وبدلا من ذلك احتوى على المزيد من اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة، ولم يكن هناك ما يكفي من الفاكهة أو الخضار أو الأسماك.

بعد تحليل البيانات، وجد الباحثون أن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة يقلل من خطر الإصابة بأمراض قاتلة بنسبة 17%، بينما يؤدي اتباع نظام غذائي منخفض الجودة إلى زيادة خطر الوفاة.

علاوة على ذلك، فإن أولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا منخفض الجودة لديهم أيضا خطر أكبر بنسبة 19% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية و27% أعلى من خطر الإصابة بسرطانات PDAR (المرتبطة بالسمنة).

تقول الدكتورة دانا إليس هونيس اختصاصية تغذية إكلينيكية كبيرة في المركز الطبي بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس “أنا أتفق بنسبة 100% مع النتائج. لا يمكن إصلاح النظام الغذائي غير الصحي بطبيعته بالتمارين وحدها”.

وتضيف: “نحقق أقصى استفادة من حيث ممارسة الرياضة عندما نتبع أيضا نظاما غذائيا صحيا يكمل نمط حياتنا الصحي بشكل عام”.

علاوة على ذلك، تلاحظ هونيس أنه كلما تمسكنا باتباع نظام غذائي صحي باستمرار، وكلما تمرنا باستمرار، كنا بصحة جيدة أكثر.

وفيما يتعلق بالنظام الغذائي عالي الجودة الموصى به وصلته بطول العمر، تقول “أنا شخصيا أود أن أرى نظاما غذائيا يحتوي على أطعمة كاملة أكثر من النظام الموصى به هنا.. ولكن من الناحية الواقعية، فإن الموصى به هنا أفضل بكثير على الأرجح من 3/4 من الوجبات الغذائية للأمريكيين”.